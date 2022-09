Affaire Pogba : Mathias Pogba et trois autres personnes en garde à vue

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Paul Pogba à son frère Mathias. Ce dernier a été placé en garde à vue, ainsi que trois autres personnes, dans le cadre de l'enquête sur les tentatives d'extorsion en bande-organisée dont se dit victime l'international français.

Une première garde à vue aurait eu lieu mardi 13 septembre au soir et Mathias Pogba se serait présenté de lui-même au "service d'enquête", le lendemain, soit ce mercredi, dans l'après-midi, avant d’être placé en garde à vue. Les mis en cause seraient des proches du footballeur, mais surtout de son frère Mathias.



Pour rappel, Paul Pogba a porté plainte le 16 juillet auprès du parquet de Turin, dénonçant des tentatives d'extorsion entre mars et juillet 2022. Le milieu de terrain a expliqué avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut, lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement. Paul Pogba aurait ensuite affirmé devant les enquêteurs avoir reconnu son frère aîné Mathias parmi les suspects, puis il a estimé que celui-ci était "sous la pression" des personnes voulant lui soutirer de l'argent.

Une information judiciaire avait été ouverte le 2 septembre dernier à Paris pour notamment "extorsion avec arme", "enlèvement ou séquestration en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs".

Mathias Pogba, par la voix de son avocat, s'était dit, la semaine dernière, "totalement étranger à toute manœuvre d'extorsion à l'égard de son frère".

