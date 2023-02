À l'été 1951, Pierre Chevallier, maire d'Orléans et secrétaire d'État, est assassiné sauvagement. L'enquête sur ce meurtre en plein jour, avoué tout de suite par l'épouse, va susciter tout à la fois l'effroi et l'émoi. Le meurtre a été commis avec détermination et rage, de sang-froid, sans la moindre hésitation. Qui plus est, Pierre Chevallier était notable de premier plan, considéré comme un homme généreux, affable, grand résistant pendant la guerre, médecin dévoué.

Pourtant, l'enquête, puis le procès qui va suivre, vont craqueler le vernis de ce tableau trop parfait et fissurer le scénario trop simple de crime passionnel. Que s’est-il vraiment passé derrière les fenêtres de la maison du maire ? Pourquoi cette affaire n'était pas celle qu'on croyait ?

Un drame intime

Au palais de justice d'Orléans, Yvonne Rousseau, épouse et accusée du meurtre du docteur Pierre Chevallier, s'expose comme une femme trompée, mais également insultée et méprisée par son mari. Une victime dont le portrait se lézarde devant la Cour d'assises. L'enquête plonge alors dans les méandres intimes de ce couple qui battait de l'aile.

Jeanne Perreau, la maîtresse de Pierre Chevallier, est appelée à la barre. Elle ne cache rien de sa liaison avec le docteur Chevalier. Ils se retrouvaient régulièrement deux ou trois fois par semaine, dans le petit appartement loué à Paris. La témoin apparait presque désinvolte, dépourvue d'empathie ou d'émotion quant au sort que réservait son amant à sa femme. La réputation de plus en plus sombre faite de Pierre Chevallier en tyran domestique l’emporte. Au milieu de la nuit, Yvonne quitte sa prison en femme libre.

Yvonne, une égérie du féminisme ?

Dans les mois suivant son acquittement, Yvonne Chevallier s’exile. Il faudra bien des années pour qu'Yvonne Chevallier soit considérée comme une égérie du féminisme. Une femme écrasée par un mari impitoyable qui faisait tout pour la rabaisser. "Face à ma rivale triomphante et sereine, je devenais de jour en jour plus triste et plus laide", avait-elle confié à un journal. Le prélude à sa descente aux enfers.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Gaëlle Saulé-Mercier, archiviste



