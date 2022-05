Affaire Mila : six personnes condamnées pour "harcèlement" et "menace de mort"

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné ce mardi six personnes, dont quatre femmes, jugées pour harcèlement et menace de mort à l'encontre de Mila, cette adolescente qui en 2020 avait été la cible d'un "raz-de-marée de haine" sur les réseaux sociaux. Elle avait répondu, alors qu'elle était âgée de 16 ans et demi, à des injures sur les réseaux sociaux sur son orientation sexuelle par le biais d'une vidéo véhémente sur l'islam.



Les six personnes ont été condamnées à des peines allant de trois mois de prison avec sursis à quatre mois ferme, sous bracelet électronique. Selon son avocat, Mila a reçu plus de 100.000 messages haineux et de menaces de mort depuis sa vidéo de janvier 2020. Mila n'était pas présente à l'audience mardi ni aucun des prévenus, âgés de 19 à 39 ans.

Dans son délibéré, le tribunal n'a retenu le chef de menace de mort qu'à l'encontre d'une seule prévenue, Melinda D., mère de deux enfants, déjà condamnée à plusieurs reprises pour vol, escroquerie ou conduite sans permis. Les cinq autres prévenus ont été condamnés sur le seul chef de harcèlement aggravé.

Tous les prévenus devront en outre verser une somme de 3.000 euros à Mila en réparation du préjudice moral. Ils sont également tous privés du droit d'éligibilité pour un an.

