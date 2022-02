Mila se fait harceler en pleine rue à Lyon et filme la scène, Zemmour et Le Pen réagissent

Sur les réseaux sociaux, Mila a détaillé l'agression qu'elle a subie à Lyon, samedi 19 février. "Se faire agresser sexuellement douze fois dans une balade de 20 minutes. C'est ça la France en 2022" regrette-t-elle au début de sa vidéo.

Après la polémique de sa vidéo sur l'Islam, Mila Orriols avait été victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo de son agression, Mila raconte qu'elle est "tout le temps emmerdée comme ça". "Là j'ai filmé mais 90% du temps, on ne filme pas [...]. Je ne suis pas emmerdée en tant que Mila, mais en tant que femme. Une meuf n'est jamais tranquille. [...] Sortir, c'est une épreuve", explique-t-elle.

Elle souhaite, en postant ces images, dénoncer ces agressions, et assure qu'elle n'arrêtera pas de filmer. "Il faut montrer qui c'est, les dénoncer. J'ai pas à changer de trottoir pour des mecs comme ça, qu'ils aillent se f***re dans le Rhône".

Tandis que Mila se promène à Lyon, on peut observer des individus qui l'insultent. "Je faisais ma balade, j'étais au téléphone avec mon copain [...]. Toutes les secondes, nous étions interrompus dans notre conversation parce que je me faisais emmerder" raconte-t-elle. Elle explique qu'elle passait "devant une dizaine de mecs" ils lui lançaient des : "T'as des belles fesses", "on va te ba**er le cul", "on va te violer" "viens-là", "très sexy", "très charmante", "baisse ton pantalon".

Des mots crus, des insultes et des gestes obscènes

Dans les vidéos, on entend que Mila répond à ces hommes, leur criant "je ne suis pas intéressée par vos avances sexuelles [...] Alors cassez-vous ! Aucune femme n'a envie de vous toucher avec un bâton bande de fils de p**es !". "On est censé les ignorer mais c'est plus fort que moi", ajoute-t-elle. Elle raconte que ces hommes lui ont pris le bras et l'ont traitée de "pute" et de "travesti".

Elle filme aussi une scène où un homme fait signe de lui montrer son sexe avant d'essayer de lui prendre son téléphone portable et de menacer de le jeter dans le Rhône. Par la suite, Mila raconte qu'"un jogger inconnu a récupéré mon téléphone et m'a protégée".

La jeune femme dénonce ainsi le harcèlement de rue en expliquant qu'en France "on se fait emmerder de partout toutes les trente secondes (sic). C'est un quotidien. Et toujours par les mêmes profils. Il faut arrêter de le nier", lance-t-elle.

Mila affirme avoir déposé une plainte pour tentative de vol, outrages sexistes et agression sexuelle. D'après BFMTV et LyonMag, l'un des suspects a été placé en garde à vue. Mila raconte que les hommes "ont déjà été arrêtés plusieurs fois, notamment il y a un mois. Ce sont des migrants sans papiers", rapporte-t-elle.

Une vidéo commentée par l'extrême droite

Les candidats à l'élection présidentielle Éric Zemmour et Marine Le Pen ont réagi à ces vidéos. La candidate du RN a assuré qu'avec elle, "aucune femme ne sera plus traitée comme un butin".

Quant à Éric Zemmour, il promet qu'"à partir du 24 avril, j'en ferai un mauvais souvenir".