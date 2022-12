Affaire Mary Bell : meurtrière à 10 ans

Le doux nom de Mary Bell, petite fille de dix ans dont le nom a fait le tour du monde après deux meurtres d'enfants commis en 1968, dans les faubourgs de Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre. Meurtres totalement gratuits, marqués par une grande cruauté, perpétrés avec une timide coaccusée, Norma Bell.

Sept mois après les faits, Mary Bell et Norma Bell sont mises en accusation et comparaissent devant une Cour d'assises britannique. L'histoire des deux fillettes a révulsé l'opinion. Mary Bell est présentée comme une enfant anormale, agressive, vicieuse, cruelle, incapable de remords, avec une dose de ruse diabolique presque terrifiante.

"Lors du procès, Mary sourit. Norma, elle, est très effondrée, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être acquittée. Mary est arrogante, elle plaisante un peu avec le juge, ce qui lui vaudra, à elle, de consumer le peu de capital de sympathie que ses jolis traits pouvaient inspirer", raconte la psychologue Estelle Dossin, dans L'heure du crime.

Elle poursuit : "Dans l'inconscient collectif, le mal est souvent associé à la laideur et la bonté à la beauté. Il ne faut donc pas s'étonner que pour tout le monde à l'époque, les crimes soient perçus encore plus sordides de par le fait que c'était une gamine avec une tête d'ange qui les a commis. Le contraste est tout bonnement insupportable. Et ce contraste va lui porter préjudice puisque personne ne montrera d'empathie envers elle lors du procès et tout le procès va être à charge".

Mary est condamnée pour un double homicide involontaire. Son jugement est reconnu comme altéré, mais elle a écopé de la perpétuité. La plus jeune criminelle d'Angleterre prend le chemin de la prison, sans grand espoir de sortir de sitôt. En 1980, Mary Bell, alors âgée de 23 ans, est libérée puis parvient à disparaître, sans se faire oublier. Mary Bell n'a jamais raconté ses crimes à la presse, excepté pour un livre signé de la journaliste Gita Sereny.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Florent Georgesco, journaliste, ancien éditeur chez Plein Jour. Editeur à l’époque de la parution du livre de Gitta Sereny, Une si jolie petite fille - les crimes de Mary Bell,



- Estelle Dossin psychologue.

- Emily Tibbatts, créatrice du site tueursenserie.org et auteure du livre UK Serial Killers aux éditions Ring.



