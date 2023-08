Affaire Maëlys : comment une "infime goutte de sang" a confondu Nordahl Lelandais

Joachim de Araujo et Jennifer Cleyet-Marrel portant des portraits de leur fille Maëlys, tuée par Nordahl Lelandais

L'affaire Maëlys a tenu en haleine la France entière pendant des mois. Tout commence à l'été 2017, lors d'une réception de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). La soirée tourne au cauchemar lorsque les parents de la petite Maëlys, 8 ans, constatent l'absence de leur enfant. Les alentours sont passés au crible. En vain.

Une enquête est ouverte. Les éléments recueillis désignent Nordahl Lelandais, une des connaissances du marié présent lors du drame, comme principal suspect. Malgré les preuves, l'homme nie et réfute les accusations. Pourtant, il suffira d'un détail pour tout faire basculer. Sans la persévérance de Gaëlle Bardosse, la juge d'instruction en charge du dossier, la vérité sur cette affaire n'aurait, peut être, jamais éclatée.



Le soir du drame, Nordahl Lelandais a été filmé par des vidéos surveillances de la commune dans son véhicule en présence d'une petite silhouette. Pour Gaëlle Bardosse, la voiture du suspect est la clé : il faut à tout prix y renouveler les expertises pour retrouver l'ADN de la petite Maëlys De Araujo.

Si, au départ, les paroles de la magistrate ne sont pas prises au sérieux, le résultat des nouvelles analyses est inespéré : du sang de la victime est finalement retrouvé dans le véhicule. Quand Gaëlle Bardosse reçoit l'appel de l'expert pour lui annoncer, c'est le choc. "Je n'oublierai jamais", confie la magistrate dans Les Voix du Crime.

"C'est la preuve irréfutable. Ce n'est pas un ADN posé dans un véhicule, c'est une goutte de sang. On sait que la fin a été fatale pour cet enfant, mais on se dit ça y est, là, on a quelque chose. C'est une libération, vraiment, il a fallu effectivement cette infime goutte de sang qui va tout faire basculer", ajoute la juge