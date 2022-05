Affaire Louvet-Sajdi : "Vous aurez la vérité de ma propre bouche", dit la sœur de la meurtrière

Le 18 janvier 2005, le corps de Maryse Louvet, une auxiliaire de vie de 51 ans, est retrouvé découpé en onze morceaux dans son frigo, à Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne). C’est Annabelle, une de ses filles, qui fait la terrible découverte, en présence d’Angélique et Émilie, ses deux autres sœurs.

Après avoir prévenu les gendarmes, les trois femmes sont placées en garde à vue, puis entendues. L’enquête révèle rapidement qu’Émilie, la plus jeune des filles Louvet, et Driss Sajdi, son petit ami, sont à l’origine de l'assassinat. Émilie est condamnée à vingt ans de réclusion criminelle avec un tiers de sureté et Driss Sajdi, à la perpétuité.

Ce dernier avait déjà été condamné à une quinzaine d’années de prison pour un premier meurtre en aout 1991. Celui de Valérie Grand, une jeune femme de 21 ans, toujours dans la ville de Mareuil-lès-Meaux.

"Cette fille-là vivait dans le quartier où mon conjoint habitait, il savait ce qu’il s’était passé, dans le quartier, tout le monde en parlait encore", confie Annabelle dans Les Voix du Crime. C'est à sa sortie de prison que le meurtrier commence une relation avec la benjamine des Louvet, Émilie.

Certains journaux ont sali la mémoire de mes parents Annabelle Louvet

L’assassinat de Maryse Louvet replonge une nouvelle fois la commune de Seine-et-Marne dans le cauchemar. Très vite, les médias s’en emparent. Les journalistes s’intéressent rapidement à la vie de famille des Louvet, loin d’être idyllique au moment des faits. Six mois avant son meurtre, Maryse perd son mari d’un cancer et simultanément, la garde de ses petits-enfants, ceux d’Angélique, qui connait alors des problèmes avec son ex-conjoint.

Le drame familial fait les gros titres. "Certains journaux ont sali la mémoire de mes parents", regrette Annabelle. Rumeurs d’infidélité du père, mère autoritaire… La vie des Louvet est passée au crible. Au fil des articles, le quotidien d’Annabelle et sa sœur Angélique devient insupportable. "Avec tout ce qui s’est passé, l’affaire, la presse… Ça a été ‘la maison de l’horreur’ et tous les noms que les gens ont pu employer", déplore Annabelle.

Des choses complètement fausses ont été racontées Annabelle Louvet

"Vous voyez l’horreur qu’on a pu vivre ? alors qu’on n’y est pour rien" rétorque t-elle. Aujourd’hui, les enfants d’Annabelle connaissent tout de leur histoire. Pour cette mère, il n’est pas concevable de cacher l’assassinat et le viol qu’a subi leur grand-mère. Malgré les réticences et la volonté d'Angélique de stopper la médiatisation de cette affaire, Annabelle continue de raconter son histoire en toute transparence. "Vous aurez la vérité de ma propre bouche", s’exprime-t-elle.

"Ça me fait du bien d’en parler (…) car des choses complètement fausses ont été racontées", explique Annabelle. L’histoire de sa famille la hante encore et les lourdes séquelles laissées par le drame, restent irréversibles. Plus accablant encore, Angélique et Annabelle apprenaient par leur avocate, il y a quelques semaines, qu’Émilie était sortie de prison, il y a trois ans maintenant. Cette fois-ci, Angélique et Annabelle, pourtant portées parties civiles n'ont, ni été alertées par la presse, ni par la justice…

