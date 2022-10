Affaire Farewell : "C'est un cas unique", dit Bernard Lecomte

Vladimir Vatrov était un espion d'exception. À l'aube des années 80, ce fonctionnaire du KGB, service de renseignement russe, se révèle comme l'une des plus grande taupes de l'histoire de l'espionnage. À l'époque, le mur de Berlin n'est pas encore tombé, et la Russie mène une guerre froide interminable. Pendant à peine deux ans, la DST (le renseignement français) se délecte des informations transmises par leur nouvel espion baptisé : Farewell.

Un nom de code qui suscite curiosité et fantasmes tant ses exploits d'agent double frôle le génie. Pas moins de 3.000 documents hautement protégés seront transmis aux autorités françaises et vont profiter à tous les services occidentaux. Le mystérieux Farewell se révèle être le plus précieux et le plus productif des informateurs pour la France mais aussi pour le compte des États-Unis.

C'est du jamais vu. Les Français sont tenus au courant, presque en temps réel, de toutes les activités sensibles du KGB. Les finances, les objectifs, les cibles prioritaires, les succès et les ratés, tout est dévoilé. Vladimir Vatrov prend un mal à plaisir à fissurer la forteresse soviétique. Sa patrie ne lui inspire que dégoût et déplore le totalitarisme qui y règne. Animé par la rancœur d'avoir été écarté par le KGB et réduit à des fonctions qu'il juge "inférieure" par rapport à son âge.

Il veut faire sauter la banque Bernard Lecompte

Interviewé dans L'Heure du crime, Bernard Lecompte, auteur du livre "KGB - La véritable histoire des services secrets soviétiques", atteste un désir de vengeance sans faille chez le citoyen soviétique : "C'est un cas unique Vatrov. Il est complètement frustré et fou de rage de voir des jeunes pistonnés du régime lui passer devant. Il oublie simplement que lui-même était un pistonné du régime, puisqu'il est entré au KGB grâce à un parent de sa femme. Il est frustré parce qu'il est seulement lieutenant colonel du KGB à 48 ans", explique-t-il au micro de RTL.

Il poursuit : "Vergov est en fin de carrière, il est aigri. Il veut faire sauter la banque, il veut faire du mal à cette administration dont il ne sortira plus jamais".



Après un an et demi d'intense activité, l'agent double se sent menacé. En 1982, Vergov finit par être démasqué après avoir été interpellé pour deux meurtres, il est condamné à mort dans la prison de Lefortovo à Moscou.



Les invités de "L'heure du crime"

- Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement et auteur du livre Renseignement et espionnage : au-delà des légendes, Plon.

- Bernard Lecomte, auteur du livre KGB - La véritable histoire des services secrets soviétiques, Perrin.



