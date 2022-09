Julien Bayou, député écologiste et ancien secrétaire national d'EELV.

Julien Bayou contre-attaque, par la voix de son avocate. Ce lundi 26 septembre, quelques heures après avoir démissionné de son poste de secrétaire national du parti Europe Écologie - Les Verts, Me Marie Dosé s'est exprimée sur l'affaire qui touche son client. Dans une conférence de presse, elle a déploré "des atteintes à sa vie privée".

Selon elle, "le comportement de l'ex-compagne (de Julien Bayou, ndlr), a été fluctuant au cours de la séparation". Me Dosé brocarde également la cellule d'enquête interne sur les violences sexuelles et sexistes d'EELV. Si cette cellule interne s'est saisie de la dénonciation visant Julien Bayou en juin dernier, "il n'a toujours pas été convoqué" pour s'expliquer, a-t-elle déploré. Et pourtant, l'élu parisien aurait demandé à quatre reprises à être entendu, a indiqué l'avocate face aux journalistes.

Pour rappel, le 19 septembre dernier, sur France 5, Sandrine Rousseau avait indiqué avoir reçu une "ancienne compagne" de Julien Bayou. "Je pense que des comportements sont de nature à briser la santé morale des femmes", avait-elle déclaré, sans donner davantage d'explications. Cependant, elle indiquait que "plusieurs" autres femmes pouvaient être concernées. Selon l'avocate de Julien Bayou, ce dernier ne sait rien des accusations qui le visent.

Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre Me Marie Dosé, avocate de Julien Bayou

Elle a assuré qu'il n'y "avait eu aucune violence psychologique, physique ou sexuelle". "On assiste à la disqualification d'un homme dans le mépris le plus total de l'état de droit", a-t-elle brocardé. Et de poursuivre, en dénonçant "un règne de la suspicion".

"Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre", a déclaré l'avocate. Selon Julien Bayou, cité par son conseil, il s'agit d'une "instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques". "Personne n'ignore que le congrès des écologistes se (tiendra) en fin d'année", a-t-elle fait valoir.

Selon Me Marie Dosé, Julien Bayou devrait s'exprimer publiquement dans les prochains jours sur ces faits, sans donner davantage d'informations.

