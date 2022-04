Affaire Jubillar : "le mobile du meurtre est limpide" pour l'avocat des proches de Delphine

Mourad Battikh est l'avocat de l’oncle, la tante de Delphine Jubillar et il défend l'idée que l'instruction de l'affaire de la disparition de l'infirmière ne s'est pas enlisée. Au contraire, selon lui, "le mobile du meurtre est désormais limpide".

"Cédric Jubillar apparaît comme un mari jaloux de manière compulsive qui voyait sa femme lui échapper. Comprenant qu’il n’y avait plus de marche arrière possible et qu’il ne pourrait jamais la reconquérir, il serait passé à l’acte" explique l'avocat dans les colonnes du Parisien.

Toujours selon Mourad Battikh, Cédric "fait tout pour que l’enquête n’avance pas", notamment en donnant "des mauvais mots de passe aux gendarmes qui cherchaient à accéder à son compte Gmail". De nouvelles analyses ont été ordonnées par la justice "notamment celle de la paire de lunettes que Delphine portait sur elle ce soir-là et qui présenterait des impacts qui posent question" révèle l'avocat.