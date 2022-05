Incarcéré depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubillar n'a de cesse de clamer son innocence dans la disparition de sa femme Delphine, en décembre 2020. Toutes ses demandes de remises en liberté ont été refusées et il doit être convoqué le 12 mai prochain devant des juges saisies du dossier.

Un an et demi après le début de l'affaire, un nouveau témoin s'est confié à nos confrères de BFMTV. Sous couvert d'anonymat, une femme membre du clan Jubillar assure avoir eu des doutes sur la culpabilité de Cédric très peu de temps après la disparition de Delphine.

La justice cherche des témoignages de ses proches pour comprendre son caractère. Une mission également investie par BFMTV, qui a obtenu celui d'une des membres du clan Jubillar, qui témoigne anonymement. Elle confie n'avoir jamais cru le mari de Delphine et avoir eu des doutes sur sa culpabilité dès sa disparition. Elle lui a d'ailleurs directement posé la question lors d'un repas où ils se trouvaient.

"Il était affalé sur le canapé, l'air malheureux. On lui a posé la question : 'lui as-tu fait du mal ?'", se remémore-t-elle. "Il nous a répondu : 'Non je ne lui ai jamais fait de mal. Tu crois quand même pas que j'ai été capable de faire ça ?'" "Il a ensuite expliqué qu'il l'avait surpris en train de prier, et que, peut-être, elle était partie dans une secte ou faire le jihad", poursuit-elle.

Dans ce témoignage, la membre de la famille Jubillar explique également que, selon elle, Cédric est un homme "très menteur", qui peut "vous raconter un truc qui ne s'est jamais produit." Et d'assurer : "Je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai jamais cru."