En 2002, une mère et sa fille se présentent au commissariat d'Argenteuil, inquiètes. Jean Wittier, leur mari et père a disparu. Pas de preuves, pas de sang, pas d'aveux, pas de cadavre, le dossier échappe aux normes criminelles puis tombe dans l'oubli, jusqu'à ce qu'il soit scellé en 2006.

Plusieurs fois Martine, la fille du défunt disparu, reviendra à la charge, avec de nouvelles déclarations. Elle soupçonne un certain Patrick Wittier, son frère. Le portrait dressé par la plaignante n'est pas des plus tendre.



Éternel célibataire et sans emploi, Patrick, âgé de 39 ans, habite toujours au domicile familial et y vit de façon quasi recluse à l'étage. Ces habitudes d'ado immobile sans ambition insupportent le chef de famille autoritaire, Jean Wittier.

Une famille en discorde

Pendant plusieurs années, la police d'Argenteuil délaisse pourtant le dossier par manque de preuves matérielles. La famille Wittier devra attendre 20 ans pour régler les hostilités autour de la mort de Jean, devant les Assises du Val d'Oise.



En 2015, une juge d'instruction décide de rouvrir le cold case suite aux nouvelles réclamations de Martine Wittier. Sa mère, Marie-Thérèse se fait entendre pour la première fois et le témoignage est accablant.

Celle-ci accuse explicitement son fis d'avoir tué son père. Selon elle, il aurait frappé Jean Wittier au marteau avant de découper son cadavre, dont les morceaux ont été disséminés aux ordures.

C'était un moment extrêmement fort Alexandre Marchand, journaliste AFP

Interviewé dans L'Heure du Crime, Alexandre Marchand, journaliste AFP a assisté au procès. Il raconte au micro de RTL un climat pesant aux assises. "En fait, tout est ressorti à la surface et c'était un moment extrêmement fort. C'est une mère qui décrit quand même une scène absolument terrible. Un moment très fort et même extrêmement rare en cours d'Assises", raconte t-il.

Pendant plusieurs heures, Marie-Thérèse Wittier raconte à la barre le climat délétère entre les deux hommes. Agacé par cette oisiveté, Jean Wittier n'hésitait pas à fermer à cadenas les placards et le frigo, privant Patrick de nourriture. Une façon de punir celui qu'il surnommait "le parasite".

Le procès révélateur

Le procès expose au grand jour les conflits internes de la famille Wittier. Interviewée dans L'Heure du Crime, maître Ariane Lachenaud, avocate de Patrick Wittier se souvient du procès : "C'est très pesant parce que c'est une famille, qui je pense, qu'on ne peut pas comprendre".

Elle poursuit : "Vu de l'extérieur c'est difficile à comprendre. Déjà comprendre qu'un père puisse mettre des cadenas sur un frigo pour pas que son fils mange, ça paraît incompréhensible. Et puis, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être vérifiées en raison de l'ancienneté de cette affaire mais aussi certaines choses avancées par la mère".

Il n'y a pas de réaction de mon client Ariane Lachenaud, avocate de Patrick Wittier

À peu près à deux mètres de distance, la mère et le fils ne peuvent s'éviter. Face aux reproches meurtriers de la part de Marie-Thérèse, le client de Maitre Ariane Lachenaud, Patrick Wittier n'oscille pas : "Il était égal à lui-même : stoïque, il écoute, il ne manifeste aucune émotion. Y compris quand a mère évoque le regret qu'il n'y est plus la peine de mort, le regret de ne pas s'être fait avortée, il n'y a pas de réactions de mon client. C'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché comme un trait de culpabilité", explique t-elle.



Le 22 septembre 2022 le verdict tombe. Patrick Wittier, alors âgé de 59 ans a été acquitté devant la cour d'assises. Les déclarations de Marie-Thérèse, sa mère, ont été jugées comme imprécises par la justice. L'affaire Wittier restera un cold case.



Les invités de "L'heure du crime"

- Maitre Ariane Lachenaud, avocate de Patrick Wittier.



- Alexandre Marchand, journaliste à l'Agence France Presse.







