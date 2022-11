Il était présenté comme l'éminence grise de Jeffrey Epstein, pédophile américain au cœur de l'un des plus retentissants scandales sexuels de l'histoire criminelle. Français, grand patron de l'agence de mannequin "Karin Models" et personnalité de la jet set internationale, le discret Jean-Luc Brunel aurait été le pourvoyeur européen du réseau Epstein.

Un homme de confiance qui savait tenir sa langue, apte à dénicher des filles de plus en plus belles et de plus en plus jeunes. En décembre 2020, la police interpelle Jean-Luc Brunel alors âgé de 73 ans alors que ce dernier est sur le point d'embarquer pour le Sénégal. En garde à vue, il est informé que Virginia Giuffre, la femme qui a participé à la chute de Jeffrey Epstein aux États-Unis, est l'accusatrice. En 2007-2008, ce témoin, qui affirme avoir été l’esclave sexuelle d’Epstein et de ses amis, avait déjà accusé le Français.

À l'époque, la justice n'avait pas bougé. Désormais, tout est différent. Jeffrey Epstein vient d'être retrouvé mort pendu dans sa cellule. De ces éventuelles complicités entre les deux hommes, une quarantaine de séjours répertoriés sont retrouvés, les initiales du Français apparaissent sur de nombreuses pages de l'agenda privé de l'Américain, le visage de Brunel apparait sur des photos aux côtés de l'illustre agresseur.

Un dossier clos, mais pas pour les victimes

Pour les autorités françaises, Brunel est bel et bien un maillon évident du système Epstein. L'ex-directeur d'agence de top models avait toujours échappé à la justice. Il est arrêté, mis en examen pour "viols sur mineurs de plus de 15 ans et harcèlement sexuel" et incarcéré. En février 2022, Jean-Luc Brunel est retrouvé sans vie par un surveillant de prison. Il vient de se suicider exactement comme Jeffrey Epstein, deux ans et demi auparavant.

Avec la mort de l'ex-agent de mannequins, l'action judiciaire le concernant s'éteint. Pourtant, le dossier relatant le trafic sexuel n'est pas clos. Interviewée dans L'Heure du crime, Anne-Claire Le Jeune, avocate parties civiles répond : "L'action publique à l'encontre de Jean-Luc Brunel, bien-sûr, est éteinte. En revanche, aujourd'hui, on n'a toujours pas d'ordonnance de règlement, donc l'information judiciaire se poursuit pour tenter d'identifier des co-auteurs ou des complices de Jean-Luc Brunel".

Elle poursuit : "Les juges d'instruction estimaient qu'il fallait poursuivre ces investigations. C'est toujours en cours. Sur l'aspect trafic sur mineures, il est possible d'identifier d'éventuelles complicités", explique Anne-Claire Le Jeune, avocate parties civiles, au micro de RTL.

Une enquête transformée en lutte

L'accusé est parti avec ses secrets et est accusé de deux viols. Une troisième plainte avait été déposée peu avant sa mort. Huit autres plaignantes avaient été entendues, mais les faits rapportés, trop anciens, étaient tombées sous le coup de la prescription. En France, la période est de 20 ans pour les crimes sexuels. Un délai jugé trop court pour les anciennes mannequins qui se disent victimes des agissements de Jean-Luc Brunel. Elles se sont donc regroupées dans une association nommée Victorious Angels.

"Je pense qu'il est important d'avoir plus d'unité dans la législation concernant les violences sexuelles, de changer la loi et de faciliter le signalement à la police. Avec d'autres survivantes d'agents travaillant dans le mannequinat, nous avons créé un groupe, explique Thysia Huisman, ancienne mannequin et victime de Jean-Luc Brunel, au micro de RTL.

Elle poursuit : "Nous essayons de provoquer des discussions, de faire pression pour qu'il y ait un changement dans la législation concernant les délais de prescription. Nous sommes allées au Sénat à Paris l'année dernière et cette année, nous sommes allées au Parlement à Bruxelles pour en parler et pour le mettre à l'ordre du jour".

Les invités de "L'heure du crime"

- Erwan L’Éléout, journaliste, réalisateur et auteur du livre "Madame Claude, le parfum du secret" aux éditions Fayard



- Me Anne-Claire Le Jeune, avocate parties civiles

- Thysia Huisman, ancienne mannequin et victime de Jean-Luc Brunel





L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info