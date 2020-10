Affaire Jacques Milési : l'histoire stupéfiante de "l'escroc du siècle"

publié le 01/10/2020 à 07:15

En ce mois de septembre 1992, la ville de Pau dans le Bearn est le théâtre de l'explosion d'une incroyable affaire d'escroquerie pyramidale. Derrière ce système, se cache un homme de 49 ans, qui a toutes les polices du pays à ses trousses : Jacques Milési.

Pendant des années, ce faux banquier a berné près de 3.000 victimes dans toute la France, leur soutirant, après leur avoir fait miroiter de juteux placements, plus de 120 millions d'euros. Le prétendu conseiller financier, qui se fait appeler "Monsieur Jacky", et se rend toujours disponible pour ses "clients", opère depuis un petit F2 de Pau, centre d'une des plus formidables arnaques de l'Hexagone.

Dans ce quatrième épisode consacré aux "Imposteurs", direction le Béarn, épicentre d'une formidable escroquerie avec un faux banquier persuadé d'être un génie de la finance. Mais qui se cache derrière le visage de "Monsieur Jacky" ? Voici l'histoire de Jacques Milési, roi de l'imposture.



>> Les Imposteurs, une série de cinq podcasts exceptionnels sur les maîtres absolus de la dissimulation et du mensonge. Pendant des mois, des années, ces hommes, ces femmes, ont réussi à tromper leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, mystifié la société toute entière. Des doubles vies, fascinantes, dangereuses, toujours secrètes. Un podcast RTL Originals.