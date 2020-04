Affaire Grégory : Monique Villemin emporte-t-elle la vérité dans sa tombe ?

publié le 20/04/2020 à 22:39

Nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Grégory retrouvé mort dans la Vologne en 1984. Sa grand-mère Monique Villemin, est décédée ce dimanche 19 avril à l'âge de 88 ans. Monique Villemin, personnage clé de cette affaire, avait de nouveau été entendue il y a trois ans, après de nouvelles analyses graphologiques.

Des expertises qui la désignait à son tour comme l'un des corbeaux de ce dossier qui ne les compte plus. Monique Villemin, personnage centrale de la famille aurait écrit au juge à deux reprises, une première fois pour désigner Murielle Bolle et Bernard Laroche en 1985 pour, puis une seconde fois en 1989 pour désigner Christine Villemin sa belle-fille.



L'ancienne ouvrière textile au caractère d'acier, devenue une fragile vielle dame penchée sur son déambulateur, n'a rien voulu expliquer aux gendarmes. Pour Maître Jean-Paul Teissonnière, la disparition de la grand-mère de Grégory est un nouveau coup porté à l'affaire, "C'est un personnage extrêmement ambigu et qui a joué un rôle néfaste dans ce dossier. Monique Villemin emportera ce secret dans sa tombe et le fait que personne ne pourra répondre à sa place des actes qu'elle avait commis, fait qu'il va être de plus en plus difficile de parvenir à la vérité" se désole l'avocat de Murielle Bolle.

Au contraire, l'avocat des époux Villemin assure que la disparition de la grand-mère du petit Grégory n'aura que peu d'incidence sur le mystère de la Vologne. Que si Monique Villemin avait des choses à dire, elle avait eu 35 ans pour cela. L'avocat précise également que son fils Jean-Marie, est évidement triste malgré les "difficultés intenses" qui avaient existé entre lui et sa mère.