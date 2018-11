et Léa Stassinet

16/11/2018

Elle est considérée comme l'un des personnages-clés de l'affaire Grégory. Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, avait été entendue sous le régime de la garde à vue en 1984, quelques jours après la découverte du corps sans vie du petit garçon de 4 ans. Elle avait alors mis en cause son beau-frère Bernard Laroche, avant de se rétracter, dénonçant des pressions de la part des gendarmes.



Ce vendredi 16 novembre, les Sages ont jugé inconstitutionnelle cette garde à vue, pour le plus grand soulagement de Murielle Bolle. "Nous allons enfin dans le bon sens", s'est réjoui Me Jean-Paul Teissonnière, l'un de ses avocats, au micro de RTL. "Cette garde à vue s'est déroulée dans des conditions considérées aujourd'hui comme moyenâgeuses dans tous les sens du terme. C'était un autre siècle", souligne-t-il.

"La procédure pénale a fait quelques progrès. Elle a considéré que livrer un mineur à 5 gendarmes pour de très longs interrogatoires sans l'assistance d'un avocat et sans un certains nombres de protections et de précautions, c'était prendre des risques avec la vérité", poursuit Me Teissonnière.

La prochaine étape devrait "logiquement" être l'annulation de la garde à vue de sa cliente, indique l'avocat. "C'est important parce que cette garde à vue surdétermine ce dossier depuis 30 ans. (...) Elle a bouché l'horizon d'un certain nombre d'enquêteurs et les a orientés vers de mauvaises pistes", conclut Me Jean-Paul Teissonnière.