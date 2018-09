publié le 18/09/2018 à 02:42

Murielle Bolle sortira bientôt du silence. Personnage clé de l'affaire Grégory, un des plus grands mystères judiciaires français, elle sortira un livre à paraître le 7 novembre aux éditions Michel Lafon afin de livrer sa version des faits. Comme le révèle L'Express, baptisé "Briser le silence", l'ouvrage prendra la forme d'un récit à la première personne et débutera en 1984, au moment du début de l'affaire Grégory. Le livre aurait été écrit avec l'aide de l'écrivaine Pauline Guéna.



Selon la maison d'édition, relayée par L'Express, Murielle Bolle y parlera son enfance dans les Vosges mais surtout de son parcours judiciaire. Un livre qui devrait susciter un grand engouement puisque Murielle Bolle ne s'est plus exprimée publiquement depuis 1993. C'était au procès de Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, condamné pour avoir abattu Bernard Laroche, qu'il considérait comme l'assassin de son fils. Murielle Bolle tient aujourd'hui livrer sa vérité 34 ans après les faits.

Sa mise en examen levée le 16 mai dernier

À l'automne 1984, Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, avait accusé son beau-frère Bernard Laroche, lors d'une garde à vue devant les gendarmes, d'avoir enlevé Grégory, 4 ans, retrouvé pieds et poings liés dans une rivière près de son domicile dans les Vosges, avant de se rétracter. Bernard Laroche avait été incarcéré puis relâché avant d'être tué d'un coup de fusil par son cousin Jean-Marie Villemin, le père de l'enfant, en 1985.

Trois décennies plus tard, cette femme âgée de 48 ans a été accusée d'avoir participé à l'enlèvement et mise en examen en juin 2017 pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Une mise en examen levée le 16 mai dernier par la chambre de l'instruction de Dijon, qui a précisé que cette annulation "portait sur des points de procédure et non pas sur des éléments touchant au fond du dossier". Le mystère plane donc toujours sur cette affaire hors norme et le livre de Murielle Bolle risque à nouveau de susciter l'émoi sur ce qui est le plus grand cold case de la justice française.