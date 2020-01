et Jean-Alphonse Richard

Plus de 35 ans après, la Cour d'appel de Paris va se prononcer sur la validité de la garde à vue de Murielle Bolle. À l'époque, Murielle Bolle avait accusé lors de sa garde à vue son beau-frère, Bernard Laroche, d'avoir enlevé et tué Grégory avant de se rétracter. Une des affaires criminelles les plus énigmatiques est-elle enfin en train de prendre un tournant ?

Pour Gérard Welzer, avocat de Marie-Ange Laroche, la veuve de Bernard Laroche, la décision de la Cour d'appel, quelle qu'elle soit, "ne bouleversera pas les cartes". "Ça fait 35 ans qu'on nous annonce une semaine décisive. Mais, dans une affaire comme celle-ci, soit vous avez des preuves scientifiques contre une personne, soit vous n'avez rien", a-t-il déclaré.

Le spécialiste police-justice de RTL Jean-Alphonse Richard nuance cette idée. "Il y a quand même 178 actes de procédure dont on demande l'annulation et la grande question n'est pas de savoir si la garde à vue va être déclarée légale ou pas, c'est de savoir ce qui va rester de ce dossier", affirme-t-il.

Jean-Alphonse Richard et Maître Gérard Welzer s'accordent pour dénoncer un "fiasco". "Depuis la première heure, ce dossier est en miette (...). Je crois que la vérité n'est plus dans le dossier, il est vidé de sa substance aujourd'hui, il a donné tout ce qu'il pouvait donner", déclare Jean-Alphonse Richard.

Gérard Welzer dénonce également une "folie judiciaire". "On a perdu la raison dans cette affaire. C'est un feuilleton macabre qui a fait une première victime, Grégory Villemin, une deuxième, Bernard Laroche et une troisième, le juge Lambert qui s'est suicidé. Quatrième victime : la justice. C'est un coût humain dramatique, je ne vous parle même pas du coût financier à plusieurs millions d'euros".

La décision de la Cour d'appel de Paris, si elle reste importante, n'aidera pas à apporter des éléments nouveaux dans l'affaire. "'Je pense qu'un jour, si la vérité sort, elle sortira par des traces qui ne sont pas dans le dossier aujourd'hui", affirme Jean-Alphonse Richard.