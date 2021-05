Affaire Grégory : du procès "glaçant" de Jean-Marie Villemin à la piste des Jacob

publié le 25/02/2021 à 07:01

Dans le premier épisode des Voix du crime sur l'affaire Grégory, Michel Mary, journaliste au Nouveau Détective, nous racontait les origines de la haine entre le clan Jacob et le clan Villemin, ces sombres histoires de familles sans lesquelles on ne peut pas réellement comprendre cette affaire.

Pour ce second épisode, nous voilà neuf ans après la mort de Grégory Villemin, le 3 novembre 1993. Ce jour-là débute le procès hors-norme de Jean-Marie Villemin pour le meurtre de son cousin Bernard Laroche.

"Ce qui est exceptionnel dans ce procès, c'est sa durée. Il a été audiencé pendant sept semaines alors que pour un meurtre aussi simple, ce procès aurait duré deux ou trois jours", explique Michel Mary. Car pour juger Jean-Marie Villemin, il fallait savoir s'il avait tué le meurtrier de son fils - ce dont il était persuadé - ou bien un innocent. Ce procès fut donc le procès de l'affaire Grégory.

Un silence pesant qui nuit à l'enquête

Michel Mary a le souvenir d'un procès émouvant au cours duquel Jean-Marie Villemin est revenu pendant deux heures sur le cauchemar que lui et sa femme ont vécu. Mais ce fut aussi un procès "glacial" où chacun restait sur ses positions. "Ça n'avançait pas", raconte le journaliste.

Et pour cause… le silence est pesant dans cette région des Vosges. Des gens se sont tu par peur. C'est en tout cas ce sur quoi revient Le Nouveau Détective dans ce hors-série de 116 pages consacré à l'affaire Grégory : ces liaisons secrètes qui ont ralenti, voire empêché, le bon déroulement de l'enquête, mais également les pistes privilégiées et pourtant abandonnées.

Dans ce second épisode consacré à l'affaire Grégory, Michel Mary revient non seulement sur le procès de Jean-Marie Villemin, mais aussi sur les dernières avancées de l'enquête : le logiciel Anacrim et les dernières demandes d'analyses ADN qui pourraient bien faire de 2021 l'année des révélations.

