Affaire Ghislaine Leclerc : pourquoi Sylvain Schrutt était-il le suspect numéro 1 ?

Depuis plusieurs jours, Jean-Paul Pelletier et deux de ses filles sont inquiets. Son ex-femme et la mère de ses enfants, Ghislaine Leclerc-Bouzaiene, ne donne plus de signe de vie. Le dimanche 29 août 2010, cette femme de 57 ans est retrouvée sans vie à son domicile, en Saône-et-Loire.

Le corps gît au milieu d'une mare de sang et présente l'empreinte de quatre balles : deux dans le cou, une autre à hauteur du nombril et la dernière dans l'abdomen. Dans le sillage de la victime, la police découvre de nombreux hommes, susceptible d'avoir donné la mort à la quinquagénaire. Divorcée trois fois, Ghislaine Leclerc vivait seule. Quelques aventures avec des célibataires, contactés sur des sites de rencontres, rythmaient sa vie de femme célibataire.

Pourtant, l'enquête détermine que le tueur est un habitué des lieux. Celui-ci est entré par une fenêtre sous la terrasse, rien n'a été volé, ni argent liquide, ni carte de crédit. La police s'intéresse de près aux hommes qui ont et partagent la vie de Ghislaine. L'un d'entre eux intrigue, il s'agit de Sylvain Schrutt, le compagnon de sa fille aînée Estelle.

Un gendre aux aveux troublants

Si le gendre de Ghislaine s'est trouvé une place dans le cocon familial, il n'en reste pas moins quelqu'un de singulier. Les enquêteurs vont découvrir un individu confus dans ses discours, change de versions à tout bout de champs et cache des secrets bien troublants. Et pour cause, celui-ci a initié une relation extra conjugale avec sa belle-sœur, Emeline. Cette dernière encore mineure, est venue habiter chez le couple pour ses études en Alsace.

Le gendre de Ghislaine dément toute implication dans son crime pourtant, celui-ci avoue avoir découvert en premier la scène de crime. Il se serait rendu au domicile de sa belle-mère le soir de l'assassinat. Il était prévu de faire une surprise aux filles de Ghislaine. Sa défense n'est pas suffisante, il est maintenu en détention et ne pourra pas échapper à un procès en Cour d'assisses.

Il est très singulier dans ses comportements Randall Schwerdorffer

Interviewé dans L'Heure du crime, Randall Schwerdorffer, avocat et auteur du livre Procès d’assises, un avocat à la barre des témoins, dresse le portrait d'un personnage singulier :



"Il y a peu de limites dans son comportement. Un comportement qu'on peut qualifier de déplacé même si lui ne l'analyse pas comme ça. À cette époque-là, il a mis en place une relation avec sa belle sœur, Emeline, qui est mineure. En réalité, il a laissé peu d'états d'âmes lorsqu'on l'interroge sur cette relation avec cette jeune fille, qui est quand même sa belle-sœur".

Acquitté mais toujours suspect

Interloqués par ce comportement déconnecté lors de la garde à vue, les policiers lui démontrent les faits portés contre lui. Celui-ci finira par avouer sa présence sur les lieux du meurtre, 18 mois après le début de l'enquête. Il trouble les autorités avec ses secrets qu'il tente en vain de cacher.

En connaissant Sylvain, ce qu'il a fait, ça ne me surprend pas. Estelle, fille de Ghislaine Leclerc

Randall Schwerdorffer poursuit au micro de RTL : "Il est très singulier dans ses comportements, dans ses attitudes, dans son rapport à l'autre. Pour le commun des mortels, et les enquêteurs à la barre, son comportement est incompréhensible, illisible. On posera la question à son ex-femme, Estelle, si le comportement de Sylvain Schrutt l'avais surpris, elle qui était son épouse et qui le connaissait depuis tellement d'années. Elle va nous regarder en disant : 'En connaissant Sylvain, ce qu'il a fait, ça ne me surprend pas. Parce que c'est singulier, parce que ça lui ressemble'".



Maintenu en détention, Sylvain Schrutt ne pourra pas échapper à un procès en Cour d'assisses. Il finira par être acquitté en 2015, après un an d'emprisonnement. Douze ans après les faits, l'enquête n'a jamais pu établir qui a tué Ghislaine Leclerc en 2010. Le drame continue de se jouer pour cette famille, laissée dans le doute et le chagrin.



L'invité de "L'heure du crime"

- Randall Schwerdorffer, avocat et auteur du livre Procès d’assises, un avocat à la barre des témoins, chez Sekoya éditions.





