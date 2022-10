Pourquoi Jean-Claude Bonnal était au sommet de la dangerosité ?

On le surnommait "le Chinois". Reconnu coupable de six meurtres, une tentative de meurtre, un homicide involontaire ainsi que de plusieurs cambriolages et attaques à main armée, la trajectoire de Jean-Claude Bonnal est bien sombre. Braqueur multirécidiviste sans grande envergure, il enchaîne les mauvais choix, les condamnations et les sorties de prison entre 1973 et 2001.

À l'âge où les braqueurs raccrochent, lui, continue de suivre une route sans retour. La silhouette de petit malfrat va ainsi apparaître dans des coups de plus en plus sinistres, mal ficelés, où le sang coule gratuitement. Jean-Claude Bonnal a la gâchette facile et finit par intéresser les autorités et l'attention des médias au début des années 2000.

Interviewé dans L'Heure du crime, Frédéric Ploquin, journalistes et co-auteurs du livre "Les secrets de l’antigang", dresse le portrait d'un criminel dangereux aux allures d'un petit malfaiteur sans stature : "Quelque part dans le spectre des voyoucratie, les ratées sont souvent les plus dangereux. Je crois qu'il aurait aimé être un autre, il aurait aimé être un grand voyou mais il ne l'a jamais été. Quand on est un raté, on est justement amené à déraper", explique-t-il.

"C'est l'affaire qui m'a le plus marqué" Frédéric Ploquin

En 1998, le chemin de Jean-Claude Bonnal croise celui d'Yves Jobic. Le holdup d'un magasin parisien organisé par le truand se transforme en un véritable carnage. Soupçonné d'avoir été l'auteur du quadruple meurtre, Jean-Claude Bonnal est placé en détention provisoire. À l'époque, Yves Jobic commande l'antigang.

Interviewé dans L'Heure du crime, Yves Jobic "Je pense qu'on a sauvé des vies humaines, que ce soit des vies de policiers ou de citoyens. Bonnal n'avait plus rien à perdre, il avait franchi un point de non-retour et il était donc urgent de l'interpeler pour le neutraliser".

Il poursuit : "Je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus marqué parce que les deux scènes de crime, celle des quatre personnes tuées au bar tabac dans des conditions abominables : les mains ficelées dans le dos avec des câbles électriques, un bandeau sur les yeux pour les quatre femmes et le mari, tué dans la chambre froide avec une balle dans la tête et une balle dans le ventre. Et puis ces deux policiers tués par Jean-Claude Bonnal dans le jardin de la propriété des victimes, qui étaient venus libérer un de ses complices qui était en cours d'arrestation par ces deux hommes. Il a donc délibérément voulu tuer des policiers pour qu'un de ses complices puisse s'échapper. Je n'ai jamais vu ça dans d'autres dossiers", témoigne Yves Jobic.

En 2006, Jean-Claude Bonnal est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans.



Les invités de "L'heure du crime"

- Yves Jobic, ancien patron de l’antigang

- Frédéric Ploquin, journalistes et co-auteurs du livre "Les secrets de l’antigang" chez Plon



