Affaire Gabriel : l'adolescent entendu par l'IGPN, les policiers plaident l'accident

publié le 05/06/2020 à 12:18

Les faits remontent au 25 mai dernier. Gabriel, un adolescent de 14 ans, a été gravement blessé à l’œil après une interpellation policière pour une tentative de vol de scooter à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Ce jeudi, l'adolescent a été entendu par l'IGPN.

De leur côté, les policiers impliqués dans son interpellation et sa blessure à l’œil, "plaident l’accident et nient toute intention de blesser le jeune homme", selon les informations recueillies par nos confrères de franceinfo, qui précisent qu'ils n'ont pas encore été entendus. Gabriel a raconté à la "police des police" son interpellation musclée, au lendemain d'une opération à l’œil. Il affirme selon franceinfo, avoir reçu plusieurs coups de pied au visage. Il a plusieurs dents cassées, vomit et crache du sang.

Les agents de police concernés auraient expliqué que Gabriel, menotté, et l'un des agents, seraient tombés violemment au sol par accident. "C’est un garçon de 14 ans qui pèse 50 kilos (...) Il faut qu’on m’explique à quel moment on peut chuter au sol, se casser les dents et l’œil mais que le nez soit totalement intact", déclarait l'avocat du jeune homme sur RTL en début de semaine.