Affaire Francis Evrard : "L'emprisonnement l'a entretenu dans ses vices", insiste l'avocat d'une de ses victimes

Seize ans après, Me Emmanuel Riglaire se souvient de la colère de ses clients, "des gens simples" dont la vie a été bouleversée le 15 août 2007. Ce jour-là, Enis, 5 ans est enlevé à Roubaix (Nord). Quelques jours après, le père et les grands-parents du petit garçon découvrent le profil alarmant de celui qui l'a drogué puis violé dans un box de parking : il s'appelle Francis Evrard, et vient de sortir de prison pour des faits similaires.

Comment a-t-il pu commettre à nouveau des actes pédocriminels, lui qui a déjà passé une dizaine d'années derrière les barreaux dans une structure spécialisée ? "Cette affaire nous montre que manifestement, plutôt que d'améliorer Francis Evrard, l'emprisonnement l'a entretenu dans ses vices et que rien n'a marché", résume Me Emmanuel Riglaire dans Les Voix du crime.

Pris en flagrant délit, Francis Evrard est immédiatement arrêté puis mis en examen. L'enquête montre de nombreux dysfonctionnements dans son suivi. "Quand Francis Evrard sort (de prison), on est en période estivale. Ce sont les vacances auxquelles les greffiers ont bien sûr droit. Sauf que son dossier ne va pas être suivi en priorité et qu'il va être laissé dans la nature pendant de nombreuses semaines sans qu'on s'inquiète de lui", explique Me Emmanuel Riglaire.

Ce qui va être le plus long, ça va être de comprendre comment Francis Evrard a pu être entretenu dans ses vices Me Emmanuel Riglaire

Les parties civiles, Enis et sa famille, ne sont pas au bout de leurs peines. En plus d'avoir manqué de suivi à sa sortie de prison, les enquêteurs découvrent que Francis Evrard était en possession de Viagra. "Il explique tout simplement que médicalement, il avait des certains problèmes et qu'il souhaitait obtenir ces produits et les a obtenus", rapporte Me Emmanuel Riglaire.