Affaire Fiona : "C'est une bonne peine", se félicite le père de la fillette

publié le 16/12/2020 à 20:30

La cour d'assises du Rhône a condamné mercredi 16 décembre 2020 Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona morte en 2013, à 20 ans de réclusion criminelle. Une peine plus lourde qu'en première instance, où elle avait écopé de cinq années de détention. Le verdict à son encontre est également plus sévère que celui rendu contre son ex-compagnon Berkane Makhlouf. Ce dernier a été condamné à 18 ans de prison. Une issue qui satisfait Nicolas Chafoulais, le père de la fillette.

"Je trouve que c'est une bonne peine, puisque lui prend légèrement moins qu'elle (...) Je trouve ça merveilleux qu'elle prenne plus que lui, c'est un beau message", indique en effet l'ancien compagnon de Cécile Bourgeon au micro de RTL, "content" que les accusés "retournent en prison". S'il se dit " très satisfait" des peines prononcées ce mercredi, le père de famille reconnaît que "si ça ne tenait qu'à [lui], ils auraient pris 30 ans tous les deux".

30 ans de réclusion criminelle requis

Mardi, le ministère public avait requis 30 ans de réclusion criminelle contre l'ancien couple, estimant que Berkane Makhlouf avait frappé la fillette et que le procès avait mis au jour "toutes les preuves de la complicité de Cécile Bourgeon" et souligné sa personnalité trouble et son manque d'affect.

Le couple, toxicomane à l'époque, avait signalé la disparition de Fiona le dimanche 12 mai 2013, faisant croire à un enlèvement dans un parc de Clermont-Ferrand. Quatre mois plus tard, Cécile Bourgeon avait fini par avouer que sa fille était décédée après un coup mortel porté, selon elle, par son ex-compagnon et qu'ils l'avaient enterrée près d'un lac.

Un premier procès en appel devant les Assises de Haute-Loire avait tourné court en octobre 2017, autour d'accusations de subornation de témoin. Au cours du deuxième en février 2018, les deux accusés avaient été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour coups mortels aggravés sur Fiona. Mais la Cour de cassation avait cassé ce verdict en février 2019.