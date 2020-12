publié le 19/12/2020 à 22:03

Contrairement à ce qu'il affirme, le prince Andrew aurait bel et bien séjourné au domicile du milliardaire et délinquant sexuel Jeffrey Epstein à New York, en avril 2001. Selon une enquête menée par le Daily Mail, ce séjour a eu lieu au moment où Virginia Giuffre, ex-Virginia Roberts, une des victimes présumées d'Epstein, a affirmé avoir eu des relations sexuelles forcées avec le prince Andrew, alors qu'elle était âgée de 17 ans.

Par ailleurs, l'agenda du prince révèle une plage horaire de trois heures de "temps libre" dans le centre de New York en marge d'un voyage d'affaires. Virginia Giuffre dit avoir passé du temps avec lui à ce moment-là.

Le duc d'York a toujours nié avoir passé la nuit chez Jeffrey Epstein et il dit ne pas se souvenir non plus de la jeune femme. Virginia Giuffre prétend avoir été agressée sexuellement à trois reprises par le prince Andrew, une première fois en Angleterre, la deuxième à New York et une troisième fois dans le ranch de Jeffrey Esptein au Nouveau-Mexique.

Le prince Andrew s'est retiré de la vie publique l'année dernière à la demande de la famille royale.