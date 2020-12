Affaire Epstein : l'agent français Jean-Luc Brunel mis en examen et écroué

et AFP

publié le 19/12/2020 à 09:45

Son nom est associé à celui de Jeffrey Epstein. Le Français Jean-Luc Brunel, agent de mannequins et proche du milliardaire américain mort en 2019, a été mis en examen vendredi soir et placé en détention provisoire, a annoncé samedi le parquet de Paris. Il est soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour Jeffrey Epstein et accusé de viols par plusieurs anciens top models.

Selon nos informations, le septuagénaire, interpellé et placé en garde à vue mercredi à l'aéroport Charles-de-Gaulle alors qu'il allait s'envoler pour Dakar, a été mis en examen vendredi soir pour "viols sur mineur de plus de 15 ans" et "harcèlement sexuel".



Disparu des radars depuis des années - à l'exception d'une apparition dans une soirée huppée à Levallois-Perret en juillet 2019, Jean-Luc Brunel Brunel a été accusé aux Etats-Unis par au moins deux femmes d'avoir joué le rabatteur pour Jeffrey Epstein, amenant aux Etats-Unis des "jeunes filles" venues de milieux modestes en leur faisant miroiter des jobs dans le mannequinat.