Affaire Elisa Pilarski : son compagnon mis en examen pour homicide involontaire

Elisa Pilarski

publié le 04/03/2021 à 15:48

L'enquête sur le décès d'Elisa Pilarski, une jeune femme enceinte retrouvée morte le 16 novembre 2019 dans la forêt de Retz à Saint-Pierre-Aigle dans l'Aisne, se poursuit. Les autorités judiciaires ont annoncé la mise en examen pour homicide involontaire de son compagnon Christophe Ellul. La victime, âgée de 29 ans, avait été retrouvée avec de nombreuses marques de morsure, alors qu'elle était partie promener son chien Curtis, un pitbull âgé de deux ans au moment des faits.

L'homme est mis en examen "pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (...) involontairement causé la mort" de sa compagne. Un décès qui "résulte de l'agression commise par plusieurs chiens dont il était propriétaire ou gardien", explique un communiqué du procureur de la République, Julien Morino-Ros.

Placé sous contrôle judiciaire

Le parquet de Soissons a par ailleurs précisé que l'instruction allait se poursuivre, et "que des recours sont actuellement en cours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens". Ces demandes d'actes ont été "formulées notamment par la famille de Mme Elisa Pilarski". "C'est à l'issue de l'information judiciaire qu'il sera décidé des suites qu'il conviendra de donner à cette affaire et de saisir ou non le tribunal correctionnel aux fins de jugement", a rappelé le procureur.

Il s'agit de la première mise en examen dans ce dossier très médiatisé. Christophe Ellul a toujours clamé l'innocence de son chien Curtis, désignée par l'accusation comme un American Pitbull Terrier, originaire d'un élevage des Pays-Bas et introduit illégalement en France par son propriétaire. Si l'homme, placé sous contrôle judiciaire, a pu repartir libre, la justice lui a interdit d'entrer en contact avec les membres de la famille d'Elisa Pilarski, qui se sont portés partie civile.