Affaire Elisa Pilarski : "On a droit à la vérité", réclame la mère de la victime

Trois ans après, Nathalie Labastarde est revenue sur la mort de sa fille, Elisa Pilarski. Au micro de BFMTV, la mère de la victime s'est confiée sur le décès de la jeune femme, retrouvée le 16 novembre 2019 dans la forêt de Retz à Saint-Pierre Aigle, dans l'Aisne. "C'était ma fille unique. Elisa était une enfant très souriante, heureuse de vivre, qui adorait les animaux", a confié Nathalie Labastarde.

La mort a été provoquée par une "hémorragie consécutive à plusieurs morsures aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête", a révélé le rapport d'autopsie. Curtis, le chien de son compagnon, est à l'origine de cette attaque mortelle sur la jeune femme de 29 ans, enceinte de six mois.

Nathalie Labastarde s'est confiée sur Christophe Ellul, compagnon de sa fille et propriétaire du chien. La mère de la victime assure avoir été trompée par l'homme, mis en examen pour homicide involontaire. "On lui a ouvert notre maison, on lui a tout dit. Lui nous a menti et essayait tout le temps de nous rappeler les chasseurs, les chiens de la chasse à courre", indique-t-elle. Depuis le début des investigations, le compagnon d'Elisa Pilarski dément l'implication de Curtis dans la mort de sa compagne.

Et ce dossier est loin d'être clos. La date d'un procès n'a pas encore été trouvée. "J'estime qu'on a droit à la vérité", réclame la mère d'Elisa Pilarski. Comme le précise BFMTV, Xavier Terquem Adoué, l'avocat de la famille, a confié qu'une date de procès ne sera pas trouvée "avant quelques années".

