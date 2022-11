Un homme a avoué dimanche soir en garde à vue avoir enlevé et violé Vanesa avant de tuer la jeune fille de 14 ans. Le drame bouleverse la ville de Tonneins dans le Lot-et-Garonne et notamment ce collège de Germillac où les enfants et les parents sont sous le choc. Des bougies, des bouquets de fleurs et de nombreux messages ont été déposés.

Concernant celui qui a avoué ce crime, on sait déjà que cet homme de 31 ans vivait à une vingtaine de kilomètres, à Marmande, dans un immeuble où ses voisins le décrivent comme froid et distant. Il venait d'avoir un enfant et travaillait comme intérimaire dans des serres agricoles.

On sait aussi qu'il a été poursuivi pour agression sexuelle à l'âge de 15 ans. Il a expliqué aux enquêteurs avoir passé toute la journée de vendredi à fumer de l'herbe avant de croiser le chemin de la jeune Vanesa.

À écouter dans ce journal

Assassinat de Samuel Paty - Deux ans après la mort de Samuel Paty, on découvre à quel point le professeur d'histoire-géo avait peur les jours qui ont précédé son meurtre.



Pouvoir d'achat - Deux étudiants sur trois subsistent avec 50 euros par mois selon une étude de l'association Linkee, qui voit les files d'attente s'allonger lors de leurs distributions alimentaires.

Guerre en Ukraine - Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique dénonce des tirs "délibérés et ciblés" contre la centrale nucléaire de Zaporijia, appelant à arrêter "cette folie". La Russie et l'Ukraine se sont à nouveau accusés mutuellement d'avoir bombardé cette centrale nucléaire.

