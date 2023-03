Affaire Dubois-Gauvin : le double assassinat d'une riche héritière niçoise et de son fils

Francine Véran-Raspini, une veuve, et son fils Marc, ne payaient pas de mine. Habits usés, vieille voiture et vieille maison délabrée dans le quartier de Gairaut, sur les hauteurs de Nice. Ils étaient pourtant assis sur une énorme fortune, le fruit d’années de petites économies.

De quoi attirer un jour ou l’autre les convoitises. Au printemps 2002, brutalement, ils disparaissent. On apprendra plus tard qu'une tombe, creusée sous des arbres, les attendait. L'enquête va s'interroger sur l'absence inexpliquée de ces rentiers de mère en fils qui ne recevaient personne et passaient leur temps à compter leurs sous.

Trois hommes vont finir par apparaître dans le paysage. Trois personnages sans envergure qui vivent de petits boulots et en quête de mauvais coup. Patrick Gauvin et son fils Laurent, ainsi que le dénommé Philippe Dubois. Mais il va être bien difficile de savoir qui a fait quoi dans ce trio où chacun se renvoie la balle.

Seule certitude, le scénario, quand il va enfin être établi, va donner le frisson aux policiers.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Bernard Mascarelli, commandant divisionnaire honoraire. Il était chef du groupe d’enquête à la PJ de Nice à l’époque.

- Me Christian Di Pinto, avocat de Philippe Dubois.

