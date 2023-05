C'est un nom oublié de l'histoire judiciaire française. Germaine Brière fut la première avocate inscrite au barreau du Mans, non sans obstacles franchis. Dans les années 30, confrontée au machisme de la profession elle dut même fournir un certificat de virginité pour pouvoir exercer. C'est le parcours de cette pionnière que raconte Julia Minkowski dans son livre Par-delà l'attente publié en 2022 aux éditions JC Lattès.

Germaine Brière a tout d'un personnage romanesque. "Elle défendait toujours des gens de condition plutôt modeste", décrit l'autrice qui s'est plongée dans les archives de l'époque. C'est ainsi qu'elle défend, de manière "tout à fait cohérente" les sœurs Papin, Christine et Léa, ces deux domestiques accusées d'avoir tué leur patronne et sa fille en février 1933.

Un crime sordide qui fait la une des journaux français. "C'était un dossier particulièrement retentissant et très médiatique, Germaine Brière aurait pu se faire voler la vedette par un avocat, même venu de l'extérieur. Pourquoi pas ? Mais c'est elle qui a assuré la défense des sœurs Papin pendant l'instruction", explique Julia Minkowski dans Les Voix du crime.

Quelques mois avant d'atterrir dans ce dossier, Germaine Brière a défendu un homme lui aussi accusé de meurtre et n'a pu lui éviter la guillotine. Cette fois, Germaine Brière laisse un de ses confrères s'occuper de la défense de Léa, la plus jeune sœur dont la culpabilité est encore ambiguë, et se met en tête d'éviter à Christine, l'aînée, la peine capitale.

C'est une plaidoirie extrêmement moderne qui va droit au but Me Julia Minkowski

L'opinion publique parle de crime social : les deux sœurs se seraient défendues de mauvais traitements. Germaine Brière refuse cette ligne de défense et emprunte une autre trajectoire : Christine Papin souffre d'une pathologie psychiatrique, ne peut être jugée, et doit à nouveau être expertisée. Des faits au procès, l'avocate n'a de cesse de demander des contre-expertises pour sa cliente, mais le juge refuse. En réponse, dans sa plaidoirie, elle demande aux jurés de ne pas statuer sur le sort de Christine Papin sans contre-expertise. Une manière pour elle de plaider l'abolition du discernement de sa cliente.

"Elle prend un assez gros risque en faisant ça, raconte aujourd'hui Julia Minkowski, notamment au regard de la composition du jury. Les jurés, aujourd'hui encore, sont tirés au sort sur les listes électorales. Donc en 1933, évidemment, sur les listes électorales déjà ne figurent aucune femme. Donc c'est un jury composé uniquement d'hommes. Il y a trois magistrats professionnels qui conduisent l'audience et qui ensuite doivent statuer sur la peine avec le jury populaire. Évidemment, ce sont aussi seulement des hommes. Pourquoi ? Puisque la profession de magistrat ne sera ouverte aux femmes qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1946."

Germaine Brière ne se laisse pas impressionner. Julia Minkowski, avocate de profession, a elle-même lu la plaidoirie de son aïeule consœur. "C'est une plaidoirie extrêmement moderne, insiste-t-elle, qui va droit au but, qui n'est pas encombrée de citations, d'effets de manche. Enfin, j'ai vraiment été très impressionnée." Cette plaidoirie avant-gardiste ne sera pas suffisante : Christine est condamnée fin septembre 1933 à la peine de mort.

Germaine Brière avait bien raison avant tout le monde Me Julia Minkowski

Léa Papin, elle, est condamnée à une peine de 10 ans de travaux forcés. Elle sera libérée en pleine Seconde guerre mondiale et retournera à son métier d'avant-guerre (et d'avant-crime) : domestique. Elle meurt dans l'anonymat au début des années 2000, à l'âge de 90 ans.



Germaine Brière n'a pas survécu à l'affaire des sœurs Papin : malade de la tuberculose, elle est morte quatre ans après, en 1937. Quant à Christine Papin, après avoir été graciée elle est décédée... à l'asile psychiatrique de Rennes. C'est là que le directeur de la prison du Mans la transfère peu à peu sa condamnation.



"Elle va mourir de cachexie qui est en fait la conséquence d'un refus de se nourrir et qui est, à ce qu'on m'a dit, assez fréquent chez les schizophrènes qui ne sont pas traités", résume Julia Minkowski. Une preuve de plus que Germaine Brière, l'avant-gardiste, "avait bien raison avant tout le monde".

