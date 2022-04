Affaire de l'Intermezzo : un meurtre en pleine mer à bord d'un trimaran

Le 17 août 2006 au matin, un cargo stoppe ses machines au milieu d'une mer démontée. Le vent est tombé, mais des vagues de quatre mètres de haut roulent encore dans tous les sens. La vigie du bateau a aperçu un point orange : c'est un canot de sauvetage avec deux silhouettes à bord.

L'embarcation vient finalement se coller à la coque du cargo. Les deux rescapés sont hissés à bord. Un homme et une femme, visages émaciés et hagards. Comme apeurés, ils grelottent et sont en hypothermie.

Vers 6h00 du matin, ils étaient à bord d'un voilier, l'Intermezzo, quand ils ont été surpris par la tempête. Ils ont affalé leurs voiles, mais une vague plus forte que les autres a couché le voilier. L'homme, grand et maigre, dit souffrir d'une entorse à la cheville. La femme, très fluette, elle aussi, n'est pas blessée. Ils se ressemblent étrangement. Et pour cause, Thierry Beille, 51 ans, et Corinne Caspar, 47 ans, indiquent qu'ils sont frère et sœur.

Un troisième passager à bord

Les naufragés sont tout de suite transférés à l'hôpital Curry Cabral de Lisbonne. Hormis la cheville qui fait souffrir le plaisancier français, aucune blessure grave n'est constatée. Corinne Caspar est la première entendue. Ses propos sont confus. Elle indique être épuisée. Elle évoque toutefois un troisième homme qui se trouvait à bord de ce voilier de 14 mètres.

C'était le propriétaire, le skipper, un certain André se souvient-elle. Corinne indique qu'elle et son frère l'ont croisé par hasard un jour plus tôt dans la station balnéaire d'Olhao. Ils ne savaient pas naviguer, l'homme leur a proposé d'embarquer pour les guider et ils ont accepté…



Elle indique qu'André lui a sauté dessus alors qu'elle préparait le dîner. Il a commencé à la violer en lui disant : "Tu dois payer pour ton voyage". Thierry Beille, alerté par les cris, est alors intervenu. Une courte bagarre s'est engagée et les deux naufragés ont attaché André dans sa cabine. Puis la tempête est arrivée et selon leurs dires, ils n'ont pas eu le temps de libérer le skipper.

Pourtant, lorsque le bateau réussit enfin à être approché, le corps sans vie du dernier skipper, André Le Floc'h, est retrouvé. Mais la dépouille de ce retraité breton de 67 ans est ligotée à une couchette. Il porte même une ceinture de plomb à la taille... Les deux Français, arrêtés et inculpés de meurtre nient tout en bloc.

Nos invités

- Mary-Line Darcy, journaliste au Portugal, correspondante de plusieurs médias français

- Thomas Cabral, journaliste à l’AFP Lisbonne



- Me Antonio Vilar, avocat de Corinne Caspar et Thierry Beille