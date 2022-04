Disparition de Maddie McCann : pourquoi Christian Brückner est le principal suspect

Le 3 mai 2022, cela fera exactement quinze ans que la petite Madeleine McCann disparaissait, à la veille de son quatrième anniversaire, dans le décor d'une station balnéaire du sud du Portugal. Quinze ans, c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour qu'un homme soit officiellement suspecté de cet enlèvement, suivi sans doute de la mort de la petite fille...

Pour la justice portugaise, le suspect numéro un se nomme Christian Brueckner, 44 ans, de nationalité allemande, actuellement écroué à la prison d'Oldenburg. Jeudi 21 avril 2022, le procureur de Portimao a annoncé sa mise en examen dans le cadre de cette affaire.

Brueckner serait l'individu qui, dans la soirée du 3 mai 2007, a enlevé Maddie McCann dans l'appartement 5A de la résidence hôtelière Océan Club à Praia da Luz. Le ravisseur avait ce soir-là fait preuve de calme et d'audace pour enlever la petite fille de trois ans. Elle dormait dans la même chambre que les jumeaux Sean et Amélie.

Brueckner suspect numéro un

Avant que le nom de Christian Brueckner n’apparaisse, la police judiciaire de Portimao a mené une enquête dans le désordre. Les suspects se sont succédé et beaucoup de temps a été perdu lors de l'enquête.





Il va falloir attendre six ans, 2013, pour que le nom de Christian Brueckner, citoyen allemand, apparaisse dans le viseur des enquêteurs. Alors âgé de 37 ans, il a un lourd passé criminel, notamment soupçonné d'agressions sexuelles. À l'époque du rapt, il résidait dans la région de Praia da Luz. Il venait d’être condamné pour un vol de gazole sur un parking de poids lourds et était sorti de prison depuis cinq mois.



Christian Brueckner assure cependant ne pas être impliqué dans l’affaire. Les parents de Maddie, Gerry et Kate, n'ont pas encore commenté la décision de faire de Brueckner le principal suspect, mais ils n'ont jamais abandonné l'espoir que leur fille, qui aurait maintenant 18 ans, est toujours en vie.

Une disparition similaire en Allemagne

Et si son profil a autant intéressé les enquêteurs, c'est aussi parce que l'homme est soupçonné dans une affaire presque similaire à celle de la disparition de Maddie. Le 2 mai 2015 Inga Gehricke, cinq ans, est surnommée la "Madeleine allemande" depuis qu’elle a soudainement disparu sans laisser de trace en Allemagne. L'enfant jouait dans son jardin et elle s'est volatilisée. Elle ressemblait beaucoup à la petite Maddie et a également disparu au début du mois de mai...

"Lors de l'affaire Inga Gehricke le nom de Christian Brueckner est venu dans cette affaire car il était dans le coin à ce moment là. Pour le père de la petite Inga, Brueckmer est le principal suspect", explique Léo Brauer Potier, correspondant RTL à Berlin et invité de L'heure du Crime.



