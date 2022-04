Affaire Jennifer Charron : 15 ans après, qui a tué la jeune femme de 21 ans ?

Retrouvera-t-on un jour l'assassin de la jeune Jennifer Charron, 21 ans ? Cette question reste en suspens depuis 2007. Le dimanche 29 avril de cette même année, à 10h40, un cueilleur de champignons qui arpente le bois de la Chèvre sur la petite commune de Saint-Sulpice-de-Royan, est attiré par une forme qu'il aperçoit dans une petite clairière. Un corps, face contre terre, avec les mains attachées dans le dos.

Impossible pour les gendarmes, sur place, d'identifier immédiatement la malheureuse. La jeune femme a été tuée alors qu'elle avait les mains liées. Elle a reçu des coups au visage qui ont provoqué des fractures ainsi qu'un coup très violent sur la tête qui a entraîné une hémorragie cérébrale.

Ce n'est qu'après que le ou les meurtriers ont tenté de mettre le feu à la dépouille avec un bidon d'essence. Et ce n'est que quelques jours après la découverte qu'un gérant d'un restaurant du front de mer de Royan est venu affirmer aux enquêteurs que l'une de ses serveuses ne s'était pas présentée samedi matin à l'ouverture. Les vérifications d'empreintes ne laissent aucun doute : la morte du bois de la Chèvre s'appelle Jennifer Charron, 21 ans.

Deux hommes dans le viseur des enquêteurs

Les enquêteurs balayent alors toutes les hypothèses. Ils n'excluent pas la piste d'un prédateur itinérant, d'un tueur en série... La vie intime de la victime est passée au crible. Deux hommes tombent alors dans le viseur des policiers. D'abord, José-Nuno Mendes. La raison ? Un lourd passé judiciaire (condamné notamment à 20 ans de réclusion pour viol et tentative de meurtre). Ses actes de violences dans la région coïncident avec ceux commis à l'encontre de Jennifer Charron. Mais l'homme qui devait comparaître devant la justice est décédé d'une crise cardiaque en 2010.

L'autre suspect n'était autre que le petit ami de Jennifer Charron : Abdelaziz Seridi, 37 ans. Il avait rompu avec elle quelques jours avant le drame. Il s'est spontanément présenté aux enquêteurs, très affecté par cette histoire. Le soir du meurtre, il a passé la soirée chez des amis. En 2008, il avait été remis en liberté après 15 mois de détention provisoire, puis définitivement acquitté en 2011.

Le jour de cet acquittement, pour la famille, "c'est le drame, même si au fur et à mesure des débats l'acquittement était attendu, confie Me Charles-Emmanuel Andrault, avocat du père et de la belle-mère de Jennifer Charron, au micro de Jean-Alphonse Richard dans L'Heure du crime. (...) Celui sur qui regroupait tous les indices, c'est Mendes, mais tout s'est arrêté après son décès. On ne sait pas qui a tué Jennifer Charron et pour la partie civile, c'est difficilement soutenable", conclut-il.



Nos invités

- Maitre Francesca Satta, avocate de Abdelaziz Seridi

- Me Charles-Emmanuel Andrault, avocat du père et de la belle-mère de Jennifer Charron



- Ronan Chérel, journaliste pour Sud-Ouest