Affaire Daval : "On est revenu sur des montants habituels", estime l'avocat de Jonathann

publié le 25/05/2021 à 23:22

Jonathann Daval a été condamné ce mardi 25 mai à déverser 165.000 euros de dommages et intérêts aux proches de son ex-épouse, Alexia, qu'il a reconnu avoir tuée. Une grande partie de cette somme, 130.000 euros, ira directement aux parents de la victime. Ces derniers réclamaient pourtant plus de 800.000 euros.

"On est revenu sur des montants habituels, c'est-à-dire que la Cour a très clairement dit qu'il n'y avait pas de préjudice médiatique", commente Randall Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval. "La mort d'un enfant, quelle que soit l'affaire et quel que soit le retentissement médiatique, les souffrances sont les mêmes".

"La Cour a dit quelque chose de très intéressant, elle a dit que la médiatisation de cette affaire était beaucoup critiquée et qu'elle avait eu des effets pédagogiques et une certaine vertu en terme d'opinion publique pour sensibiliser sur ce qu'il pouvait se passer au sein d'un couple", conclut Maître Schwerdorffer. Son client Jonathann a de plus été condamné à 25 ans de réclusion criminelle, une peine contre laquelle il n'a pas voulu faire appel.