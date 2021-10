Affaire Daval : "J'ai un besoin viscéral de parler d'Alexia", explique sa mère sur RTL

Dans Alexia, notre fille, sorti le 28 octobre, 4 ans jour pour jour après la découverte du corps d'Alexia Daval, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot se confient sur la perte de leur fille. Au micro de L'Heure du crime, Isabelle Fouillot explique la démarche du couple qui a co-écrit ce livre avec Thomas Chagnaud.

Le 21 novembre dernier, Jonathann Daval a été reconnu coupable du meurtre d'Alexia Daval et condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Est-ce que pour autant l'existence d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot est apaisée ? "Non, je pensais qu'après le procès, je pourrais vivre un plus apaisée et je me rends compte que c'est Alexia qui nous manque surtout", confie Isabelle Fouillot dans L'Heure du Crime. "Et c'est pourquoi on a fait ce livre aussi, j'ai besoin de parler d'elle, c'est viscéral. Je pense que toutes les personnes qui ont perdu des enfants ont besoin de faire exister leurs enfants. Alexia on l'a portée 29 ans, je ne peux pas du jour au lendemain faire comme si elle n'avait pas existé", poursuit-elle.

"Et le drame qu'elle a subit, ce qui lui est arrivé qu'elle n'avait pas mérité, j'ai un besoin de le crier et d'en parler encore et encore, parce qu'on lui a fait trop de mal et qu'on nous a fait trop de mal aussi. Donc c'est un moyen libérateur d'expliquer à toute notre famille ce qui nous est arrivé et que ça peut arriver n'importe qui", conclut Isabelle Fouillot.