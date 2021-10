Les parents d'Alexia Daval Isabelle et Jean-Pierre Fouillot

Le 27 octobre 2017 au soir, Jonathan Daval et son épouse Alexia ont rendez-vous chez les parents de la jeune femme à Gray entre Vesoul et Dijon. Le couple est invité à une soirée raclette pour profiter la présence de Stéphanie, la sœur d'Alexia, venue avec son époux, depuis la région parisienne.

Alexia est heureuse de retrouver celle qui est depuis longtemps sa confidente. Stéphanie sait que le couple connaît des hauts et des bas. Sa sœur souhaite avoir un enfant et fait tout pour y parvenir. Elle déplore que Jonathan soit trop souvent absent comme fuyant. Aucun incident ne vient émailler la soirée. Il est plus de 23 heures, lorsque le couple Daval quitte la maison pour rentrer chez eux.

Le 28 octobre, à 9 heures, Jonathan Daval se rend chez sa mère pour boire un café. Sa mère ne le trouve pas dans son assiette. Il raconte qu'Alexia n'est pas en forme, elle fait des malaises et n'en fait qu'à sa tête. Il lui a déconseillé d'aller courir seule en forêt, mais elle est partie quand même.

Il passe ensuite à la Terrasse, le bar de ses beaux-parents et fait part de son inquiétude à son beau-père, Jean-Pierre Fouillot. A 11 heures, il retourne chez ses beaux-parents et indique qu'Alexia n'est pas rentrée. Les heures vont passer et l'inquiétude va croitre.

A l'occasion de la sortie de leur livre "Alexia, notre fille" aux éditions Robert Laffont, les parents d'Alexia s'expriment en exclusivité au micro de Jean-Alphonse Richard dans L'heure du Crime

