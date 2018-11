publié le 29/11/2018 à 18:44

Jonathann Daval a maintenu sa version du complot familial face au juge d'instruction de Besançon qu'il a rencontré, quatre heures durant, ce jeudi 29 novembre. Suspect numéro un du meurtre de sa femme, il peut compter sur le soutien indéfectible de sa mère, Martine Henry. "Je le crois, il n'y a pas de souci. Toute la famille le croit et on le soutient", insiste-t-elle au micro de RTL Soir dont elle est l'invitée.



"La première fois que je l'ai vu (après son incarcération, ndlr), je lui ai dit que je voulais qu'il dise la vérité mais la vérité vraie", affirme-t-elle, estimant seulement : "Peut-être qu'il a été manipulé je ne sais pas".

Ce jeudi 29 novembre, Jonathann Daval a notamment été interrogé sur un fichier retrouvé sur son ordinateur. Il y décrit la journée du 27 octobre 2017 où Alexia Daval est morte. Selon lui, c'est la belle-sœur Stéphanie Gay qui lui a dicté ce document. "On ne parle pas de l'affaire. On a autre chose à parler, écourte la mère du suspect. L'affaire, ça se fait avec ses avocats (...) il veut savoir comment ça se passe dehors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, qui on a vu. Un tas de choses que lui ne voit plus en milieu carcéral."

A-t-il menti pour ne pas décevoir sa mère, avec qui il a une relation très forte ? Cette piste est celle d'une source judiciaire. "Non pas du tout parce que je lui ai bien dit qu'on serait toujours présent pour lui. Ce n'est pas plausible du tout. J'ai confiance en lui (...) Je crois en sa version."