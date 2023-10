Affaire Charles Missenard : le biologiste a-t-il été victime d'une erreur judiciaire ?

Le 21 juillet 1999, Beatriz Vidaror, l’épouse du biologiste Charles Missenard est hospitalisée dans la clinique de son mari au Luxembourg. Alors que son état est stabilisé, Beatriz replonge. Son mari s’est chargé de l’injection de Valium, jugée bien trop rapide selon les infirmières. Son décès est déclaré deux heures après.

Un mois plus tard, Charles Missenard est arrêté par la police pour avoir tué sa femme. Ce dernier ne comprend pas. Le biologiste est traité comme un dangereux criminel et est placé à l’isolement pendant 21 jours. "C’est comme s’il parlait dans le vide", explique Franck Colette, avocat de Charles Missenard et invité de L'Heure du Crime.

La preuve accablante

Juste après le décès de Beatriz, un infirmier s’est rendu dans sa chambre pour prélever du sang et de l’urine de la patiente morte. Personne ne l’avait mandaté pour cette opération, mais l’infirmier a eu des doutes sur les injections données par Charles Missenard quelques heures avant la mort de sa femme. "Cette histoire de flacon, c’est ubuesque, je n’ai jamais vu cela", s'indigne Me Franck Colette.

Les analyses des flacons révèlent une dose massive de cyanure de potassium. Peu importe s’ils n’étaient pas placés sous scellés et ont pu être manipulés. Aucune vérification supplémentaire n'est ordonnée. "Ce fameux infirmier a pu faire ce qu’il voulait avec ces prélèvements", souligne Sylvain Cormier, avocat du biologiste et invité de L'Heure du Crime.

Impossible de faire une contre-autopsie, le juge autorise la crémation du corps. Pour les policiers, il n’y a aucun doute que Charles Missenard est coupable, lui, continue