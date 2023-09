Affaire Véronique Courjault : que s'est-il passé dans la tête de cette mère de famille ?

Le 23 juillet 2006, Jean-Louis Courjault, un Français expatrié à Séoul, rentre chez lui. Il s’apprête à ranger dans le congélateur du poisson lorsqu’il aperçoit deux paquets emmaillotés dans un linge. Il s’agit de deux corps de nouveaux nés.

La police coréenne est alertée. Le domicile est perquisitionné et Jean-Louis Courjault accepte un prélèvement ADN. Il est innocenté et la police suspecte sa femme Véronique Courjault, pour infanticides "par abandon et défaut de soins".



Le couple affirme qu’ils ne sont pas les parents de ces nouveau-nés, mais les analyses ADN confirment le contraire. Ils sont placés en garde à vue. Véronique avoue au bout de quelques heures.

En 2002, puis 2003, elle a successivement accouché de deux bébés, seule, dans sa salle de bains à Séoul, avant de les étouffer et de les cacher dans le congélateur. Ces deux infanticides ne sont pas les premiers. En 1999, elle a tué un autre bébé, avant de le placer dans la cheminée.



Déni de grossesse

Le mari n’était pas au courant. "Son mari était très indulgent, il la voyait comme la mère idéale", affirme Caroline Devos, journaliste pour La Nouvelle République et invitée de l'Heure du Crime.

Une experte psychologue explique que Véronique Courjault a fait un déni de grossesse. Une notion nouvelle pour cette époque. Pour Véronique, ce n’était pas des enfants, mais des morceaux d’elles-mêmes dont il fallait se défaire.

"Les photos prouvent qu’on ne pouvait pas deviner lorsqu’elle était enceinte. C’est un aveuglement général", estime Christian Panvert, correspondant RTL à Tours.



Une libération précoce

Le 9 juin 2009, Véronique Courjault est jugée devant la Cour d’assises d’Indre-et-Loire. Son mari est écarté de toute poursuite judiciaire. Après une semaine d'audience, la mère est condamnée à huit ans de prison. "En fin de procès, elle était toujours en très grande souffrance", confirme Sophie Marinopoulos, la psychologue ayant évoqué le déni de grossesse pour la première fois en France.



Après un an passé derrière les barreaux, Véronique Courjault obtient une libération conditionnelle. Son mari, l’ayant toujours soutenu, est venu la chercher à la maison d’arrêt d’Orléans. Ils ont pour obligation de rester loin de toute médiatisation. Christian Panvert, le correspondant RTL, a dévoilé dans L'Heure du Crime que le couple a déménagé en Inde.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Christian Panvert, journaliste et correspondant de RTL à Tours.

- Caroline Devos, journaliste à La Nouvelle République.

- Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste, spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille. Autrice avec Israël Nisand de l’ouvrage Elles accouchent et ne sont pas enceintes – Le déni de grossesse, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent.