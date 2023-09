Affaire des frères Jourdain : le quadruple meurtre sauvage du carnaval du Portel

Le 16 février 1997, quatre jeunes filles âgées de 17 à 20 ans sont portées disparue depuis leur passage au carnaval du Portel. Le commissariat est alerté, la fugue est envisagée, mais c’est bien une enquête pour "enlèvement et séquestration" que le juge de Boulogne ouvre trois jours plus tard.

"Les filles étaient proches de leurs mères, elles n'auraient jamais fugué", affirme Romuald Muller, ex-patron de la PJ de Lille et invité de L'Heure du crime.

Des témoins disent avoir aperçu une camionnette blanche. La police retrouve le propriétaire, il s’appelle Jean-Michel Jourdain et possède un casier judiciaire pour violence, viol et meurtre d’une jeune femme. Son frère, Jean-Louis, possède le même profil.

"Ils étaient déjà très connus dans la région, les gens changeaient de trottoir", confie Luc Frémiot, avocat général au procès des frères Jourdain.



Une demi-révélation

Quatre jours après la disparition des adolescentes, les deux frères sont placés en garde à vue. Ces derniers nient tout en bloc pendant quelques heures. L'aîné finit par craquer et avoue le quadruple meurtre. Jean-Michel continue de nier jusqu’au procès. "Si la vérité devait sortir, on savait que ça viendrait de Jean-Louis, il paraissait plus 'sensible' lors de l'interrogatoire", explique l'ex-directeur de la PJ de Lille.

Elles sont enterrées sur la plage de Sainte-Cécile. Jean-Louis conduit les policiers jusqu’aux cadavres. Il n’a aucune expression et ne dit pas un mot. Les autopsies révèlent que les jeunes filles ont été vio