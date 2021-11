Affaire Benjamin Mendy : Édouard et Ferland Mendy en colère après les médias

Mercredi 17 novembre, les footballeurs Édouard Mendy et Ferland Mendy ont poussé un coup de gueule contre les médias français et anglais. Pour cause, des erreurs de photographies dans des articles concernant le joueur de Manchester City, Benjamin Mendy, visé par six chefs d'accusation de viol et un d'agression sexuelle.

"Triste de voir qu'en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains les Noirs n'ont ni prénoms ni distincts, a lancé Édouard Mendy, gardien franco-sénégalais de Chelsea (29 ans), dans une story Instagram. Ces 'erreurs' de photos paraissent anecdotiques. Elles sont au contraire hautement symboliques. Ce n'est pourtant pas compliqué de différencier deux visages, d'autant plus quand le maillot est d'une aide précieuse !"

Ce message a ensuite été partagé sur Twitter par Ferland Mendy, le défenseur international français du Real Madrid (26 ans), qui lui aussi, s'est indigné : "Merci Édouard Mendy ! Nous sommes en 2021 ! STOP. Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter ! Que vous le vouliez ou non !"