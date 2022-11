Affaire Barbeault : comment cet ouvrier discret est devenu l'un des plus grands criminels français ?

Marcel Barbeault était un tueur de femmes, sournois, pervers dont on ne connaissait que la silhouette imposante vêtue d'un imperméable sombre. Un criminel qui ne frappait qu'à la tombée du soir sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise dans les années 70. Une allure tellement furtive et insaisissable qu'on va le baptiser "le tueur de l'ombre".

Longtemps, les policiers, les juges et les psychologues vont se demander qui peut bien être cet homme qui ne s'arrête pas de tuer, presque par plaisir. Sa trajectoire macabre composée de huit victimes en 7 ans feront de lui le plus ancien prisonnier de France, soit 46 ans de détention ininterrompue.

Bien avant de déceler le maniaque, les policiers vont se heurter à un père de famille atrocement banal. Marcel Barbeault est un ouvrier discret, sans histoire. Comment cet ouvrier discret est-il l'un des plus grands criminels français ? Celui qu'on présente comme le tueur de l'ombre nie farouchement les faits.



Un type banal en décalage avec les crimes

Le 14 décembre 1976, la police se présente au domicile du suspect numéro 1 après une dénonciation anonyme. Marcel Barbeault se laisse menotter sans difficulté. Interviewé dans L'Heure du crime, Daniel Neveu est ancien policier et inspecteur principal à la police judiciaire à Creil en septembre 1974.

Il semble hors sujet Daniel Neveu

Ce dernier se rappelle la première garde à vue de Marcel Barbeault : "C'est un homme qui physiquement impressionne. C'est un bel homme, une espèce de grand gaillard brun aux yeux marrons très perçants et qui est d'une nonchalance absolument extraordinaire. Il n'est atteint par aucun résonnement logique, qui répond non à toutes les questions qu'on lui semble. Il semble hors sujet".

Un voleur fétichiste

Les juges et les jurés passent en revue les meurtres dont on accuse Barbeault. Celui-ci dément en bloc. Aucune colère, pas la moindre indignation, Barbeault semble très confiant et sa défense ne varie pas entre ses deux procès. Pourtant, son assurance vacille lors de sa deuxième instance en justice. Le tueur est alors face à la nouvelle présidente de la Cour d'assises, Mme Marie-Madeleine Lardet, qui trouve la faille au point de déstabiliser l'accusé, solide comme un roc.

Des cambriolages qui sortent de l'ordinaire Daniel Neveu

La magistrate fait observer à Marcel Barbeault qu'il cambriolait pour se procurer de l'argent, mais aussi profitait de ses casses, le criminel dérobe des objets insolites. Daniel Neveu atteste le profil d'un fétichiste, gardant ses petits trophées dans sa cave : "c'est des cambriolages qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'il se passe des choses qui ne ressortent pas des techniques habituelles d'un cambrioleur", dit-il au micro de RTL.

Il poursuit : "Il s'occupe des photos de familles, il sort le linge de femme et les étale sur les lits. Il s'occupe de remonter les réveils arrêtés, il vole des montres qui ne servent à rien. Il y a des accotés d'une action normale d'un cambrioleur, qui font qu'effectivement, il semble intéressé par la vie intime des gens".

Il apparaît alors comme un fétichiste, qui vole pour l'argent, mais aussi pour le plaisir. Il peut donc tuer par plaisir. Celui qui a réponse à tout a soudain du mal à trouver les mots. Le 2 décembre 1983, "le tueur de l'ombre" écope à nouveau de perpétuité, à la prison de Saint-Maur.

Un nom inscrit dans l'histoire de la criminalité

"À mes yeux, cette histoire-là, c'est celle du premier grand tueur en série français à l'américaine", explique Alain Hamon, ancien reporter RTL. "Il y a toute cette mise en scène, son accoutrement et ce qu'on peut tirer de chaque crime, c'est qu'il prend autant plaisir à surveiller, repérer, interpeler ses victimes puis les mettre à mort. On peut se dire que c'était ça en effet qui le motivait".

Le seul qui me fait peur dans cette prison de Saint-Maur, c'est Barbeault Alain Hamon

En condamnation définitive depuis 1976, Marcel Barbeault n'est pas le plus vieux détenu de France, mais le plus ancien. Encore aujourd'hui, le nom du tueur de l'ombre fait encore frissonner, même auprès des plus dangereux individus. "Il y a le témoignage d'un codétenu, un très beau voyou, qui dit n'avoir peur de personne, mais qui a dit un jour à quelqu'un : le seul qui me fait peur dans cette prison de Saint-Maur, c'est Barbeault, rien qu'en le voyant", raconte Alain Hamon au micro de RTL.



Marcel Barbeault a toujours démenti les accusations portées contre lui. Jamais il n'a indiqué pourquoi il s'en prenait aux femmes aux cheveux bruns. Au grand dam des familles des victimes qui n'auront jamais obtenu la moindre explication sur ces gestes.

Les invités de "L'heure du crime"

- Alain Hamon, ancien reporter RTL, auteur de Bonjour, on vient pour l'affaire ! 50 ans de faits divers aux éditions JPO dans la collection Jacques Pradel.

- Daniel Neveu, ancien policier et inspecteur principal à la police judiciaire à Creil en septembre 1974.



