Affaire Alfredo Stranieri : comment le tueur dérobait-il les biens de ses victimes ?

"Le tueur des petites annonces" ou "le coucou du crime". C'est comme cela qu'était surnommé Alfredo Stranieri. Il tuait ses victimes sous la lumière des stroboscopes, mais dilapidait leur argent à la vue de tous, sans jamais se cacher. Personnage aussi mystérieux que fantasque, ses motivations suscitent toujours autant d'interrogations malgré une enquête fournie.

Seules certitudes, il se faisait passer pour un acheteur dans les petites annonces pour repérer ses proies. Après avoir escroqué ses victimes, il usurpait leur identité pour leur dérober leurs biens, mêlant mensonges et affabulations pour dissimuler leur disparition.

Les témoignages de l'avocat d'Alfredo Stranieri, du père de l'une des victimes et de la responsable éditoriale de la plateforme "scenesdecrimes.tv" nous apportent un éclairage inédit sur toute cette affaire, pour "l'heure du crime"

Un certain Frédéric Adman

Le 4 janvier 1999, Simon Cohen, commerçant à Paris, 32 ans, a rendez-vous dans une station-service proche de l'aéroport d’Orly. Quelques jours plus tôt, il a publié une annonce sur internet, pour vendre sa Jaguar, proposée à 390.000 francs, environ 60.000 euros.



Un certain Frédéric Adman s'est manifesté. Il est à l'heure au rendez-vous et inspecte la voiture. Se dit intéressé mais il n'a pas pris son chéquier. Il propose au vendeur de l'accompagner jusqu'au restaurant-boite de nuit qu’il possède.

Le New Love, boulevard Alsace-Lorraine à Viry-Châtillon est juste à côté. Sur place, il fait rapidement visiter le sous-sol à Simon Cohen, s’amuse avec la sono et les éclairages laser. Puis soudain, l'obscurité totale. "Bon allez", lance le patron de la discothèque, faisant aussitôt feu avec une carabine. Cinq détonations claquent sur la piste de danse. Simon Cohen est touché à l'épaule par des balles de 22 long rifle. Le dénommé Adman s'est envolé. Il s'appelle en réalité Alfredo Stranieri, 43 ans.



Le roi de l'entourloupe

Alfredo Stranieri est recherché pour tentative d'homicide. Les enquêteurs songent à une escroquerie qui aurait mal tourné. Stranieri apparait en effet comme un roi de l'entourloupe, connu comme tel par la justice. Il y a plus de dix ans, en 1988, il a monté à Senlis la société Armatures de l'Oise. Il a empoché les aides et les prêts bancaires et laissé les débiteurs en carafe. Il va être trois fois interdit de gestion par les tribunaux. Octobre 97, on le retrouve dans une escroquerie au détriment d’une société de crédit automobile.

À la même époque, il reprend en location gérance le New-Love à Viry-Chatillon. Contrat établi aux noms de son épouse et de sa fille, histoire de ne surtout pas apparaître dans cette transaction. Les propriétaires de l’établissement, Frédéric Adman, 53 ans, et sa compagne Nathalie Girard, 30 ans, sont heureux d'avoir conclu l’affaire avec un acheteur qui n'a même pas discuté le prix.

Avec l’argent, ils vont pouvoir prendre un peu de bon temps. Mais le 13 novembre 1997, Frédéric Adman et Nathalie Girard s'évanouissent dans la nature.

Une centaine de chèques dérobés

Au New Love, le nouveau patron Alfredo Stranieri est un homme souriant. La boite de nuit ne désemplit pas. Il n’a pas à se soucier des dépenses. Tous les travaux et fournisseurs sont payés avec des chèques signés de Frédéric Adman, 75 au total, ou de sa compagne Nathalie Girard, 23 chèques de son côté. Le père de Nathalie, un retraité habitant près de Bordeaux, est intrigué par la disparition brutale de sa fille.



Il fait plusieurs fois le voyage à Viry-Chatillon où il tombe systématiquement sur Stranieri. Ce dernier lui répète que Nathalie et Frédéric sont en voyage. Il a des nouvelles mais ne peut pas en dire davantage. Une autre fois il lui confie que le couple a des ennuis d'argent. Nathalie serait enceinte, dépressive, décrite comme une SDF. Claude Girard est un père totalement désemparé.



Stranieri dit comprendre son inquiétude, lui qui aussi a une fille, et tente au passage de lui extorquer 200.000 francs. En désespoir de cause, Claude Girard dépose à Bordeaux une plainte pour enlèvement et séquestration qui ne connait aucune suite.



On lui fait savoir que sa fille, majeure, est libre de disparaitre. Claude Girard va passer de longues nuits dans sa voiture devant le New Love, sans se douter que sa fille et son compagnon sont enterrés à quelques mètres de lui.



Les invités de "L'heure du crime"

- Me Jean-François Canis, avocat d’Alfredo Stranieri.

- Claire Corgnou, journaliste et responsable éditoriale de la plateforme scenedecrimes.tv



- Claude Girard, père de Nathalie Girard.

