Ado tué dans le Nord : son cousin arrêté par les enquêteurs

publié le 03/05/2019 à 01:30

Le drame a ému toute la commune d'Aniche, dans le Nord. Mercredi 1er mai, un jeune homme de 15 ans prénommé Yvanson a été tué chez lui, d'une balle dans la tête, par trois individus dont deux portaient des cagoules. Si le mobile de ce meurtre reste flou, d'autant que le jeune adolescent n'était pas connu des services de police, une personne a été interpellée dans le cadre de l'enquête.



Jeudi, un cousin de la victime, qui vivait dans le même immeuble HLM, a été interpellé par la police, indique Le Parisien. Un jeune majeur déjà connu des services de police pour de multiples condamnations et des passages en prison. "Les investigations se poursuivent sur les coauteurs de cette agression", explique par ailleurs le procureur de la République de Douai.

Dans les colonnes du quotidien, la tante maternelle d'Yvanson rapporte les faits racontés par la mère de la victime. "Dans un premier temps, ce voisin a sonné à l’appartement et la petite sœur d’Yvanson a ouvert", confie la tante. "Il est revenu quelques minutes plus tard avec ses complices. Cette fois c’est Yvanson qui a ouvert la porte. Il a tenté de la refermer mais en vain. Les agresseurs ont utilisé de la bombe lacrymogène et l’un d’eux a tiré par l’entrebâillement de la porte", indique-t-elle.

Le jeune adolescent, élève en 3e au collège de la ville, est mort quelques minutes plus tard dans les bras de sa mère, et devant ses trois petits frères et sœurs. "J’ai une pensée pour la famille et ses proches", a confié le maire d'Aniche au Parisien, expliquant être "effondré" par le drame qui a frappé un jeune garçon de la ville.