Il était passé aux aveux quelques jours plus tôt. Un homme soupçonné d'avoir tué une femme près de Bar-le-Duc (Meuse) a été retrouvé mort ce jeudi 2 mai, pendu dans sa cellule de prison, rapporte l'Est Républicain.



Christophe D., 45 ans, avait été interpellé le samedi 27 avril après la découverte du corps sans vie d'une femme près d'un chemin à la périphérie de Bar-le-Duc. Peu vêtue, elle portait des traces de strangulation et une ou plusieurs plaies à la tête. La victime, Chloé, âgée de 37 ans, était mère d'une petite fille de 4 ans. L'homme interpellé et elle-même étaient connus comme étant toxicomanes.

L'homme, qui avait entretenu une relation avec la victime, avait reconnu l'avoir étranglée mais nié la préméditation. Le parquet de Nancy avait "saisi le juge d'instruction du chef d'assassinat au regard d'un SMS envoyé avant les faits", dans lequel cet homme indiquait vouloir régler ses comptes avec la jeune femme, avait précisé le procureur de Nancy, François Pérain.

Le suspect avait déjà été condamné à dix reprises, notamment pour avoir tenté d'étrangler une de ses ex-compagnes.