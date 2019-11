publié le 06/11/2019 à 11:53

"Adèle. Ton courage est un cadeau d’une générosité sans pareil pour les femmes et les hommes (...) pour tous les êtres abîmés qui savent maintenant grâce à toi qu’ils n’ont pas à subir cette violence." C'est par ces mots que démarre le message de soutien de Marion Cotillard à Adèle Haenel.

Le lundi 4 novembre 2019, Adèle Haenel a affirmé avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel entre ses 12 et 15 ans, par le réalisateur Christophe Ruggia. "Tu brises un silence si lourd. Ton témoignage est d’une puissance inouïe. Il résonne profondément", poursuit Marion Cotillard dans son message de soutien et de remerciement à l'actrice césarisée pour Les Combattants.

"Chère Adèle, Tu marques l’histoire. L’histoire de cette révolution libératrice. Notre histoire et celle de nos enfants. J’ai une gratitude infinie envers toi.", conclut Marion Cotillard dans son texte illustré par un portait d'Adèle Haenel.

Adèle Haenel a souhaité prendre la parole pour que "les bourreaux cessent de se pavaner et qu'ils regardent les choses en face", "que cette exploitation d'enfants, de femmes cesse", comme elle l'explique à Mediapart. Une démarche "militante", assure la comédienne. De son côté, Christophe Ruggia a réagi par l'intermédiaire de ses avocats. Il réfute "catégoriquement avoir exercé un harcèlement quelconque ou toute espèce d'attouchement sur cette jeune fille alors mineure".