Le 15 juillet, à Avenay-Val-d'Or, la collision mortelle entre un TER et une voiture près de Reims a coûté la vie à une femme et trois enfants. Très vite, le PDG de SNCF Réseau Patrick Jeantet avait affirmé que le passage à niveau où a eu lieu l'accident ne "figurait pas" dans la liste de ceux classés comme "sensibles", indiquant qu'une enquête était ouverte pour en savoir plus sur les conditions de l'accident.

Mais un automobiliste a affirmé auprès de l'AFP que le 13 juillet, soit deux jours avant la collision mortelle, la barrière du même passage à niveau s'était "brusquement abaissée" sans prévenir, au niveau de son capot, et qu'il a évité de justesse un train, "passé immédiatement" après.

Antonin J., cariste de 20 ans, a indiqué toujours ralentir lorsqu'il s'approche de ce passage à niveau. C'est son ami qui l'a averti que la barrière se baissait. "La barrière s'est brusquement abaissée au ras du capot, limite sur le capot ! C'est sûr et certain qu'il n'y a pas eu de signal sonore. J'ai voulu repartir en marche arrière pour m'écarte. J'ai même pas eu le temps. Le train est passé immédiatement. Et ça a fait trembler toute ma voiture" détaille-t-il. "On a eu vraiment très peur. On s'est dit qu'on l'avait échappé belle !".

D'autres témoignages

Le jeune homme devait faire une déposition vendredi 19 juillet devant les gendarmes chargés de l'enquête.

Après l'accident mortel, le procureur de Reims Matthieu Bourrette avait déjà évoqué, au conditionnel, un "témoignage" faisant état d'abaissement "intempestif" de la barrière, cette fois la veille du drame. Une enquête interne à la SNCF est également en cours.