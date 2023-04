Accident lors d'une course sauvage à Bordeaux : le conducteur écroué

Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule vendredi soir à Bordeaux lors d'une course de voitures sauvage, faisant 13 blessés. Cet homme de 32 ans a été mis en examen et écroué, a annoncé le parquet dimanche. Il a été mis examen pour blessures involontaires aggravées (délit de fuite et manquement délibéré aux règles de conduite) et infraction à la loi sur les rodéos motorisés. Il a été immédiatement placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution fixée au 7 juin devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.

Les trois passagers de la voiture sont également sortis de garde à vue, mais sans être poursuivis. "Venus d'abord en 'spectateurs', les quatre hommes s'apprêtaient à repartir en fin de 'spectacle' quand le chauffeur a décidé de faire des tours de piste au volant de sa Citroën C3", explique dans un communiqué la procureure de la République Frédérique Porterie.

"Ni pilote professionnel ni habitué à ce genre d'exercice"

L'homme, qui "n'est ni pilote professionnel ni même habitué à ce genre d'exercice", a fait deux tours de piste "alors que ses amis lui demandaient d'arrêter". Il a tout de même "entamé un troisième tour de piste" et "compte tenu de la chaussée glissante et de son manque d'expérience en matière de conduite 'sportive', il a subitement perdu le contrôle du véhicule", précise la magistrate.

Son casier judiciaire ne porte aucune trace de condamnation et il a exprimé de "forts regrets", ajoute le parquet. "En état de sidération et par crainte d'un drame", il avait ensuite fui avant d'être stoppé dans la commune voisine de Bassens.

Aucun des 13 blessés n'est à ce jour hospitalisé, souligne le parquet qui évoque cependant un "véritable traumatisme psychologique" chez ces vitimes. "C'est en effet un véritable 'miracle' que de ne pas dénombrer de morts dans cette affaire", s'indigne la magistrate, rappelant que les rodéos ou "run" urbains sont "formellement interdits par la loi".

