Course sauvage à Bordeaux : "J’ai volé à 6 mètres", une jeune fille blessée témoigne

Les images ont provoqué la sidération sur les réseaux sociaux. Un conducteur de 32 ans a foncé dans la foule vendredi soir dans un quartier du nord de Bordeaux lors d'une course de voitures sauvage, faisant six blessés. Une jeune femme de 18 ans, qui figure parmi les personnes touchées, a pris la parole.

Jade, appuyée sur une béquille, marche encore difficilement au lendemain de l’accident. Vendredi soir, elle était dans le virage quand la voiture a quitté la route. "J’ai voulu me retourner pour voir où était la voiture. Quand je me suis retournée, j’ai été directement percutée. Je n'ai pas eu le temps de comprendre, j’ai fermé les yeux et j’ai volé à 5-6 mètres", se souvient-elle.

"Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit"

Kévin, spectateur habitué des runs sauvages, a lui du mal à oublier les images qu’il a vues vendredi soir. "On a vu des chaussures voler, des gens partir de tous les côtés. J’ai vu quelqu’un passer d’un trottoir à un autre trottoir. Des gens criaient à l’aide. Je n’ai pas fermé l'œil de la nuit, j’ai dormi une heure", assure-t-il.

Cyril Gauthier, du syndicat Alliance Police National, a tenu à rappeler le risque encouru par les spectateurs. "Il n’y a pas de glissières et les gens qui y participent ne sont pas des pilotes. C’est autant de risques que les gens prennent en venant les voir. S’il n’y a pas de public, il n’y a peut-être pas de run", prévient le policier. Plusieurs blessés ont d’ores et déjà porté plainte.

